Dziewięciu obcokrajowców wtargnęło na teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji z rąk strażników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przejęli dziewięciu obcokrajowców narodowości żydowskiej, w tym ośmiu obywateli USA i Kanadyjczyka. Turyści zostali ujęci przez strażników muzealnych w chwili, gdy bezprawnie wtargnęli na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

20.04.br., tuż po godzinie 15, policjanci zostali wezwani przez strażników muzealnych w związku incydentem z udziałem dziewięciu zagranicznych turystów w wieku 18 i 19 lat. Z relacji strażników wynikało, że chwilę wcześniej turyści nie zostali wpuszczeni na teren muzeum z uwagi na fakt, że nie posiadali biletów wstępu. Po kilkunastu minutach strażnicy dostrzegli, że mężczyźni odsunęli siatkę i weszli na teren muzeum.

Policjanci przejęli mężczyzn. Trafili oni do oświęcimskiej komendy Policji. Na podstawie zebranych dowodów zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Birkenau. Za popełnione przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności.

Podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. W uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Oświęcimiu ustalona została kara grzywny dla sprawców tego przestępstwa w wysokości po 3000 złotych oraz 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zgromadzone w tej sprawie materiały wraz z aktem oskarżenia, zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.