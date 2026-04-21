Policjanci ze Wschowy pomagali w ewakuacji podczas pożaru szpitala Data publikacji 21.04.2026 W poniedziałek (20 kwietnia) w szpitalu we Wschowie doszło do pożaru. Policjanci z miejscowej komendy natychmiast podjęli działania, wspierając ewakuację pacjentów i personelu, zabezpieczając teren oraz zamykając dla ruchu część ulicy przylegającej do placówki.

Funkcjonariusze zespołu prewencji sierżant Aleksandra Hodura wraz z sierżantem Denisem Tkaczem, podczas patrolu Wschowy, zauważyli silne zadymienie w okolicach ul. Ks. Kostki. Pilnie udali się w tamtym kierunku, gdzie podczas dojazdu otrzymali komunikat od dyżurnego o pożarze, który wybuchł na drugim piętrze starej części szpitala. Znajduje się na nim hospicjum a piętro poniżej odział chirurgiczny.

Policjanci, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia, zarządzili ewakuację pacjentów, personelu oraz osób odwiedzających i przy użyciu dostępnych gaśnic podjęli próbę gaszenia ognia. Następnie wspólnie z personelem szpitala ewakuowali pacjentów w bezpieczne miejsce, na innych oddziałach. Po chwili na teren szpitala przyjechali strażacy, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. Z każdą chwilą na miejscu pojawiali się kolejni policjanci, strażacy, którzy pomagali w przenoszeniu i przewożeniu pacjentów. Funkcjonariusze oprócz udzielania pomocy zabezpieczali teren działań gaśniczych przed dostępem osób postronnych oraz zamknęli dla ruchu odcinek ulicy Ks. Kostkiego. Z obu pięter, objętej pożarem części szpitala, bezpiecznie wyprowadzono 35 osób. Kilku pracownikom szpitala pomagającym przy ewakuacji oraz dwójce funkcjonariuszy, którzy byli na miejscu jako pierwsi, udzielono pomocy medycznej w związku z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Policjanci po podaniu tlenu i wykonaniu badań opuści szpital. Podczas całej akcji żadnemu z pacjentów, członków personelu ani osób przebywających w szpitalu nic się nie stało.

Na miejscu działało bardzo wiele służb, których współpraca i zaangażowanie pozwoliły na zminimalizowanie strat. Funkcjonariusze wschowskiej komendy wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa będą wykonywali czynności mające wyjaśnić przyczyny, które doprowadziły do pożaru.