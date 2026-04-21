Bili, kopali i przypalali papierosem. Policjanci z Gdańska zatrzymali trzy osoby, które znęcały się nad 15-latkiem Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Gdańska zatrzymali dwóch 15-latków i 18-latkę, którzy znęcali się nad 15-latkiem. Całe zdarzenie zostało uwiecznione przez samych sprawców na zabezpieczonym przez policjantów nagraniu. Nastolatkowie odpowiedzą przez sądem dla nieletnich, a wobec 18-latki prokurator decydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Policjanci nie dają zgody na przemoc rówieśniczą. Każde takie zachowanie spotka się z natychmiastową reakcją funkcjonariuszy.

W miniony czwartek (16.04.2026r.) do Komisariatu Policji w Oliwie zgłosił się mężczyzna, który poinformował funkcjonariuszy o tym, że jego córka otrzymała dwa pliki wideo, na których widać jak grupa kilku osób znęca się nad nastolatkiem. Filmy nagrano najprawdopodobniej w rejonie opuszczonej posesji oraz wewnątrz pustostanu. Na nagraniach nastolatkowie kopią, uderzają, plują i przypalają papierosem ubrania nastolatka, zmuszając go do różnego rodzaju czynności. Policjanci sprawę potraktowali bardzo poważnie. Po przeanalizowaniu zabezpieczonych nagrań natychmiast dotarli do osoby pokrzywdzonej jak i samych sprawców.

Funkcjonariusze ustalili, że do zdarzenia doszło 12 kwietnia. Przeprowadzone przez policjantów czynności doprowadziły do zatrzymania w tej sprawie 15-letniego mieszkańca Sopotu oraz jego rówieśnika - mieszkańca gminy Żukowo, a także 18-latki. Wobec niej prokurator zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru, a wobec jednego z 15-latków Sąd Rejonowy w Kartuzach podjął decyzję o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci nadzoru kuratora sądowego. Dziewczynie za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a nastolatkowie odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

Policjanci nie dają zgody na przemoc rówieśniczą. W związku z tym wydarzeniem funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Komisariatu Policji we Wrzeszczu przeprowadzili prelekcje w szkołach, do których uczęszczają nastolatki, informując, co to jest przemoc rówieśnicza i jakie są jej skutki.