Nowodworski policjant asp. Paweł Marczak podwójnym mistrzem Europy i mistrzem Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Asp. Paweł Marczak, funkcjonariusz Posterunku Policji w Sztutowie sięgnął po najwyższe laury sportowe, zdobywając tytuły mistrza Europy oraz mistrza Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc i potwierdzając swoją dominację w tej dyscyplinie.

29 marca br. w Siedlcach odbyły się zawody XPC Powerlifting European Championship, podczas których asp. Paweł Marczak nie miał sobie równych. W kategorii wagowej do 110 kg open wśród służb mundurowych wywalczył dwa złote medale w kategorii Bench Press RAW i Bench Press RAW PMF oraz tytuł podwójnego mistrza Europy, osiągając znakomity wynik 200 kg.

Swoją wysoką formę potwierdził również 18 kwietnia br. w Zalesiu podczas Mistrzostw Polski. W rywalizacji służb mundurowych zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski, a w kategorii zawodowców sięgnął po srebrny medal, uzyskując tytuł wicemistrza Polski.

Sukcesy asp. Pawła Marczaka to efekt lat systematycznych treningów, ogromnej determinacji oraz sportowej pasji. Policjant od kilku lat z powodzeniem reprezentuje swoją jednostkę na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając liczne medale i wyróżnienia. Swoją postawą pokazuje, że siła, konsekwencja i zaangażowanie prowadzą na najwyższe podium.