Żarscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego za obcowanie płciowe z osobą małoletnią Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Żarach mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy za obcowanie płciowe z osobą małoletnią. W poniedziałek (20 kwietnia) został doprowadzony do zakładu karnego przez policjantów z Żar.

Tym razem żarscy kryminalni dzięki skutecznej pracy operacyjnej zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Miał on do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 3 miesiące za obcowanie płciowe z osobą małoletnią. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek (20 kwietnia) na terenie miasta przez funkcjonariuszy z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Zaginionych żarskiej komendy, a następnie trafił do więzienia. Tam będzie odbywał zasądzoną karę.