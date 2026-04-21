Policjanci ustalili podejrzanego o blokowanie numeru alarmowego 112 Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Olesna ustalili mężczyznę, który wykonywał tysiące bezpodstawnych połączeń alarmowych, blokując w ten sposób numer alarmowy 112 i linię dla osób potrzebujących pilnej pomocy. 61-latek odpowie za swoje czyny przed sądem. Za popełnione wykroczenia grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Proceder blokowaniu numeru alarmowego 112 trwał ponad rok i znacząco utrudniał pracę służbom ratunkowym. Z policyjnych ustaleń wynika, że miesięcznie mężczyzna wykonywał ponad 25 tysięcy krótkich, kilkusekundowych połączeń. Tak krótki czas połączenia znacznie utrudniał namierzenie sygnału, jednocześnie skutecznie blokował linię alarmową. Takie blokowanie numeru 112 mogło stanowić zagrożenie dla osób rzeczywiście potrzebujących pomocy.

Policjanci przez kilka miesięcy analizowali możliwe źródło połączeń, które masowo trafiały na numer alarmowy. Sprawa wymagała przeprowadzenia długotrwałych i szczegółowych czynności wyjaśniających. W toku działań policjanci ustalili miejsce nadawania sygnału - początkowo wskazywało ono na obszar leśny, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy. Przez mało precyzyjny obszar nadawania sygnału mundurowi prowadzili swoje czynności w wielu miejscach. Pomimo napotykanych trudności nie dali za wygraną i punkt po punkcie sprawdzali występowanie sygnału.

W toku przeprowadzonych czynności, na podstawie zebranych materiałów, policjanci wytypowali osobę odpowiedzialną za blokowanie numeru alarmowego 112. Okazal się nim 61-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Jak się okazało, mężczyzna połączenia wykonywał z dwóch telefonów komórkowych, bez użycia karty sim, wykorzystując opcję tylko alarmowego połączenia. Urządzenia te zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie.

Namierzony przez mundurowych mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Nie potrafił jednak logicznie wytłumaczyć, dlaczego w ten sposób postępował. Teraz za swoje działania odpowie przed sądem.

Wojewoda Opolski, któremu podlega Centrum Powiadamiania Ratunkowego, podziękował oleskim funkcjonariuszom za ustalenie sprawcy oraz zaangażowanie w prowadzone czynności.

Policja przypomina, że nieuzasadnione korzystanie z numerów alarmowych jest wykroczeniem i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.