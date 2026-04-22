Ponad 44 tys. zgłoszeń w 2025 roku - działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj W 2025 roku na policyjne skrzynki „Stop agresji drogowej” wpłynęło łącznie 44 526 zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. To więcej niż w roku 2024, kiedy odnotowano ponad 30,5 tys. takich przypadków.

Każde zgłoszenie to konkretna sytuacja wymagająca analizy i reakcji. Policjanci ruchu drogowego każdego dnia podejmują działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach – od weryfikacji materiałów, przez ustalenie sprawców, po kierowanie spraw do dalszego postępowania. Wzrost liczby zgłoszeń oznacza również większe zaangażowanie funkcjonariuszy w obsługę spraw i reagowanie na sygnały od obywateli.

Zgłoszenia w skali kraju

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w garnizonach obejmujących największe aglomeracje, gdzie natężenie ruchu jest największe:

Komenda Stołeczna Policji – 13 391 (2024: 7 146)

KWP Wrocław – 4 889 (2024: 4 250)

KWP Katowice – 3 800 (2024: 3 003)

KWP Poznań – 3 446 (2024: 2 828)

KWP Kraków – 3 146 (2024: 2 319)

KWP Gdańsk – 2 511 (2024: 2 069)

Mniej zgłoszeń wpłynęło w regionach o mniejszym natężeniu ruchu:

KWP Rzeszów – 576 (2024: 419)

KWP Kielce – 578 (2024: 349)

KWP Lublin – 798 (2024: 537)

KWP Gorzów Wlkp. – 860 (2024: 585)

KWP Opole – 964 (2024: 894)

KWP Radom – 970 (2024: 729)

KWP Olsztyn – 1 012 (2024: 668)

KWP Białystok – 1 422 (2024: 512)

Pozostałe garnizony:

KWP Szczecin – 1 674 (2024: 1 205)

KWP Bydgoszcz – 2 179 (2024: 1 568)

KWP Łódź – 2 310 (2024: 1 500)

Reakcja na zgłoszenia

Skrzynki „Stop agresji drogowej” umożliwiają przekazywanie informacji o zachowaniach, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zgłoszenia dotyczą m.in. nieprawidłowego wyprzedzania, nieustąpienia pierwszeństwa pieszym, zajeżdżania drogi czy ignorowania sygnalizacji świetlnej.

Policja reaguje na każde zgłoszenie, które wskazuje na możliwość popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. W zależności od charakteru sprawy podejmowane są odpowiednie czynności wyjaśniające.

Jednocześnie warto pamiętać, że różne sytuacje drogowe mogą być odbierane jako niebezpieczne lub uciążliwe. Zdarzenia takie jak nieprawidłowe parkowanie również mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa i komfort uczestników ruchu.

Zgłoszenia wymagające natychmiastowej reakcji należy kierować pod numer alarmowy 112. W przypadku zarejestrowanych agresywnych zachowań na drodze właściwym narzędziem pozostaje skrzynka „Stop agresji drogowej”.

Natomiast zagrożenia związane m.in. z nieprawidłowym parkowaniem czy oznakowaniem można zgłaszać w standardowy sposób – do właściwej jednostki Policji lub Straży Miejskiej, a także za pośrednictwem Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Materiał dowodowy i wymagane informacje

Przesyłając materiał filmowy, zgłaszający wyraża zgodę na jego wykorzystanie – w tym ewentualne upublicznienie – w celach profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W takich przypadkach cechy identyfikacyjne pojazdów oraz wizerunki uczestników są odpowiednio zabezpieczane, tak aby zapewnić ochronę danych osobowych.

Należy pamiętać, że zgłoszenie kierowane na skrzynkę „Stop agresji drogowej”, niezależnie od załączonego materiału, powinno zawierać podstawowe informacje umożliwiające podjęcie czynności:

datę i godzinę zdarzenia (wraz ze wskazaniem miejsca – miejscowość, nr drogi, ulica)

dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny)

dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego)

Przekazanie tych informacji wraz z nagraniem jest niezbędne do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. W każdym przypadku przekazane materiały są analizowane i weryfikowane pod kątem ich wiarygodności.

W toku postępowania może zaistnieć konieczność przesłuchania zgłaszającego w charakterze świadka. Jest to standardowa procedura, która pozwala na rzetelne udokumentowanie zdarzenia i skuteczne pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności.

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa

Zaangażowanie uczestników ruchu drogowego w zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji stanowi istotne wsparcie dla działań Policji. Dzięki współpracy możliwe jest skuteczniejsze reagowanie na przejawy agresji oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)