W czasie wolnym ruszył na pomoc. Policjant wyprowadził kobietę z zadymionego mieszkania Data publikacji 22.04.2026 Policjant, będący poza służbą, jako pierwszy zareagował na pożar na balkonie mieszkania w bloku wielorodzinnym. Sierż. Jakub Kotowicz wszedł do lokalu przez balkon, wyprowadził właścicielkę z zadymionego mieszkania i otoczył opieką. W ramach wdzięczności kobieta skierowała pisemne podziękowania do Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie.

Nie jest ważne czy w służbie, czy też w swoim czasie wolnym. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zgodnie ze słowami roty ślubowania. Policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie sierżant Jakub Kotowicz udowodnił, że policjant nie traci czujności nawet po służbie.

W sobotę (18.04.2026 r.) funkcjonariusz, przebywający w czasie wolnym w pobliżu miejsca zdarzenia, otrzymał informację o widocznym ogniu i silnym zadymieniu na balkonie jednego z mieszkań w bloku wielorodzinnym. Nie zwlekając, natychmiast udał się na miejsce, gdzie potwierdził zagrożenie.

Sierżant Jakub Kotowicz wszedł przez balkon do mieszkania, aby sprawdzić, czy wewnątrz nie znajdują się osoby potrzebujące pomocy. W trakcie prowadzonych działań zauważył zdezorientowaną kobietę. Policjant natychmiast wyprowadził ją z zadymionego mieszkania na zewnątrz. Funkcjonariusz pozostał przy niej, nadzorował jej stan i zapewnił wsparcie do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Jednocześnie zaczął gasić pożar, który objął elementy wyposażenia balkonu.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta sytuację udało się opanować, a ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc i profesjonalną postawę kobieta skierowała do Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie pisemne podziękowania, w których wyraziła uznanie dla zaangażowania oraz szybkiej reakcji sierż. Jakuba Kotowicza.