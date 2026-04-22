Zatrzymani po ustawce Data publikacji 22.04.2026 W niedzielę wieczorem do dyżurnego sandomierskiej jednostki dotarło zgłoszenie, z treści którego wynikało, że na jednej z ulic miasta znajduje się grupa zamaskowanych i agresywnych mężczyzn. Pomiędzy nimi doszło do starcia. Do akcji natychmiast ruszyli kryminalni i funkcjonariusze wydziału prewencji sandomierskiej jednostki. W sprawie zatrzymano łącznie 8 osób w wieku od 19 do 41 lat. Jak ustalono, mężczyźni powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców. Za czynny udział w zbiegowisku może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie o siłowym starciu kilku osób na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu dotarło do dyżurnego w niedzielę 19 kwietnia br. wieczorem. Na miejsce szybko skierowane zostały odpowiednie siły. Patrole kryminalnych i funkcjonariuszy wydziału prewencji na miejscu zdarzenia nie zastały już nikogo, jednak niedługo po zgłoszeniu, na jednej z ulic policjanci zatrzymali do kontroli Forda. Wewnątrz pojazdu znajdowało się 5 osób: dwóch 19-latków, dwóch 21-latków i 25-latek. Funkcjonariusze ujawnili przy nich między innymi kominiarki i rękawice do walki. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zostali zatrzymani.

Po niedługim czasie policjanci zatrzymali do kontroli skodę, w której podróżował 23 i 41-latek. Obaj mieszkańcy Sandomierza są, jak się okazało, kolejnymi brakującymi elementami zajścia. Oni także trafili do policyjnej celi. W poniedziałek rano, na jednej z siłowni, policjanci zatrzymali kolejnego uczestnika zbiegowiska - to 28-letni mieszkaniec Sandomierza.

Jak wynika z ustaleń, zatrzymani powiązani są ze środowiskami pseudokibiców. Wczoraj wszyscy doprowadzeni zostali do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

Mężczyźni zostali objęci dozorami. Może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności.