Krakowscy policjanci zatrzymali 16-latka i 17-latka odpowiedzialnych za rozboje Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków, którzy najpierw z przedmiotem przypominającym broń napadli na 12-latka i jego 15–letniego kolegę, a następnie przy użyciu gazu pieprzowego dokonali rozboju na taksówkarzu kradnąc mu telefon.

18 kwietnia br. około godziny 19.00, oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w rejonie Grzegórzek. Na miejscu policjanci zastali nastoletnich chłopców oraz ojca jednego z nich. Przekazali oni, że chwilę wcześniej dwóch młodych mężczyzn podeszło do 15-latka oraz jego 12-letniego kolegi i grozili im przedmiotem przypominającym broń. Następnie jeden z napastników uderzył w głowę 15-latka, po czym agresorzy zabrali kilka należących do niego rzeczy. Drugi z napastników natomiast miał kierować groźby karalne w kierunku młodszego z chłopców.

Podczas działań policjantów z Komisariatu Policji II w Krakowie, mających na celu odnalezienie napastników, oficer dyżurny krakowskiej Policji odebrał kolejne zgłoszenie o rozboju. Tym razem kierowca taksówki miał zostać zaatakowany w rejonie Azorów.

Po przyjeździe na miejsce mundurowi zastali taksówkarza, który przekazał, że po zakończonym kursie dwóch młodych mężczyzn rozpyliło w jego kierunku gaz pieprzowy i skradło należący do niego telefon komórkowy o wartości blisko 6 tysięcy złotych.

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie natychmiast udali się w kierunku, w którym mieli oddalić się sprawcy. Podczas sprawdzania okolicznych ulic mundurowi zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi napastników. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyzn niereagujących na policyjne polecenia. Po wylegitymowaniu 16-latek oraz jego 17-letni kolega zostali zatrzymani. Ponadto policjanci znaleźli przy mężczyznach nielegalne substancje, przedmioty skradzione 15-latkowi oraz pistolet na gumowe kule, wykorzystany podczas rozboju na nastolatkach.

Obaj zatrzymani trafili do policyjnej jednostki, gdzie przeprowadzone zostały z nimi dalsze czynności. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz posiadania nielegalnych substancji. Ponadto młodszy z nich odpowie również za kierowanie gróźb w kierunku innej osoby. Finalnie 16-latek trafił na 3 miesiące do okręgowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinnych. 17-latkowi grozi natomiast kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód zastosowała wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.