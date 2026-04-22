Agresywny 37‑latek groził policjantom. Interwencja zakończyła się zarzutami i decyzją o wydaleniu Data publikacji 22.04.2026 Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce interweniowali wobec agresywnego i nietrzeźwego mężczyzny zakłócającego porządek publiczny na ulicy w Siedlcach. Podczas czynności znieważył on funkcjonariuszy oraz groził im pozbawieniem życia. Został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty procedurą wydalenia z terytorium RP.

W piątek (17 kwietnia 2026 r.) policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce pełniąc służbę w Siedlcach na jednej z ulic miasta podjęli interwencję wobec 37‑letniego obywatela Ukrainy, który swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie i zakłócał porządek publiczny. Mężczyzna był nietrzeźwy i agresywny.

W trakcie legitymowania zaczął kierować w stronę funkcjonariuszy słowa wulgarne, znieważając ich podczas wykonywania obowiązków służbowych. Następnie groził policjantom pozbawieniem życia, próbując wymusić odstąpienie od prowadzonych czynności.

Mężczyzna został obezwładniony i doprowadzony do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz zmuszania groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowej.

W poniedziałek, 20 kwietnia br. skierowano do Straży Granicznej w Warszawie wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu na podstawie ustawy o cudzoziemcach.

Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom SG w celu realizacji procedury wydalenia z terytorium RP.