Seminarium „Zwierzęta w służbie człowiekowi" - 3. edycja Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Seminarium „Zwierzęta w służbie człowiekowi” wpisało się już na stałe w wiosenny kalendarz policyjnych wydarzeń. Po raz kolejny konie służbowe ze wszystkich garnizonów z jeźdźcami, koordynatorami nadzorującymi problematykę zwierząt służbowych oraz przedstawicielami Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie doskonalą swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne. Ta uaktualniana ciągle wiedza zwiększa poprawę dobrostanu i komfort pracy policyjnych zwierząt. Dzięki gościnności i serdeczności gospodarzy seminarium odbywa się w dniach 20 - 24 kwietnia 2026 r. w najstarszej w Polsce Stadninie Koni Janów Podlaski.

Całe seminarium podzielone jest na trzy panele: wykładowy, dyskusyjny i treningowy.

Podczas szkolenia odbywają się ćwiczenia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych - trening jeździecki i ujeżdżeniowy, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla psów służbowych oraz zajęcia z doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych. Seminarium to również czas na omówienie tematów dotyczących nowych regulacji prawnych, doboru psów służbowych, utrudnień i propozycji rozwiązań w funkcjonowaniu służby przewodników psów służbowych, właściwego żywienia zwierząt i zachowania ich jak najlepszego dobrostanu. Współdziałanie ze zwierzętami w służbie policyjnej wymaga ciągłego kształcenia. Dla funkcjonariuszy zajmujących się zwierzętami służącymi z nimi na co dzień, te kilka dni jest zawsze cennym czasem wymiany doświadczeń, dyskusji i znajdywania najskuteczniejszych rozwiązań dla jak najlepszego funkcjonowania zwierząt w służbie policyjnej. Nie zabraknie więc tematów dotyczących detekcji zapachów, czy zasad użycia psów służbowych kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu.

egoroczne seminarium jest również bogate w wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji i zoofizjoterapii, zarówno koni służbowych, jak i psów służbowych. Funkcjonariusze ćwiczą m.in. techniki manualne w opracowaniu powięzi powierzchownej w celu poprawy funkcji ruchowych i dobrostanu koni.

W ostatni dzień seminarium odbędą się zajęcia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym.

Zaproszenie na seminarium przyjęli jeźdźcy ze Straży Miejskiej w Łodzi i Wrocławia. Seminarium zorganizowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

(Tekst i foto: Izabela Pajdała - Kusińska "Gazeta Policyjna")