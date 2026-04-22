Trzech mężczyzn zatrzymanych do oszustwa na seniorce Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Rozmówca dzwoniący do 88-letniej mieszkanki Świdnika podszył się za policjanta i wmówili jej, że bierze udział w tajnej operacji. Kobieta, działając w stresie i przekonana, że pomaga funkcjonariuszom, przekazała 150 tysięcy złotych w gotówce. Dzięki pracy operacyjnej oraz szeroko zakrojonym działaniom kilku jednostek policji zatrzymano trzech mężczyzn powiązanych ze sprawą.

Do zdarzenia doszło na terenie Świdnika, gdzie do 88-letniej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za policjanta. W trakcie rozmowy oszust przekonał seniorkę, że bierze ona udział w tajnej akcji policyjnej wymierzonej w przestępców. Wprowadzona w błąd i działająca pod presją czasu kobieta przygotowała gotówkę, którą następnie przekazała nieznanemu mężczyźnie. Łącznie kobieta straciła 150 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, którzy we współpracy z funkcjonariuszami z Lublina, Warszawy, Brzegu oraz Opola przeprowadzili intensywne czynności operacyjne. Dzięki skoordynowanym działaniom mundurowi ustalili i zatrzymali na terenie kraju trzech mężczyzn powiązanych z tym przestępczym procederem. Jak ustalono, 25-letni mężczyzna odgrywał rolę tzw. odbieraka, czyli osoby bezpośrednio odbierającej pieniądze od pokrzywdzonej. Dwaj pozostali zatrzymani, w wieku 47 i 43 lat, odpowiadali za nadzorowanie i organizowanie całego procederu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sąd wobec nich zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledczy sprawdzają również, czy podejrzani mogą mieć związek z innymi podobnymi oszustwami na terenie kraju. Policja apeluje o szczególną ostrożność, zwłaszcza w kontaktach telefonicznych.

Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w tajnych akcjach wymagających zaangażowania prywatnych środków finansowych. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.