Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 13-latka, którego życie mogło być zagrożone Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Krakowscy policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu 13-latka, który był w kryzysie emocjonalnym, podjęli zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Do działań zaangażowane zostały również inne służby. Chłopiec po kilku godzinach został odnaleziony przez policjantów z Komisariatu Policji IV w Krakowie, w rejonie mostu Dębnickiego.

Wczoraj po godzinie 10.00 policjanci otrzymali zgłoszenie od matki 13-letniego chłopca, że ten nie pojawił się w szkole, a było podejrzenie, że może być w kryzysie emocjonalnym. Nie czekając na oficjalne zgłoszenie zaginięcia, policjanci biorący udział w działaniach, koordynowani przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji IV w Krakowie, rozpoczęli poszukiwania mobilizując inne służby, które w ścisłej współpracy podjęły działania zmierzające do odnalezienia 13-latka.

Rysopis chłopca przekazany został policjantom patrolującym miasto, Straży Miejskiej, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu oraz Straży Ochrony Kolei. W policyjne działania oprócz funkcjonariuszy z Komisariatu IV zaangażowany został przewodnik z psem służbowym i policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego, którzy rozpoczęli patrolowanie Wisły oraz policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie.

W czasie prowadzonych poszukiwań sprawdzane były miejsca, w których chłopiec mógł przebywać, rozpytane zostały też osoby, które mogły mieć wiedzę o zaginionym oraz podjęto szereg innych czynności, w tym między innymi przejrzano zapisów monitoringu przy miejscu zamieszkania nastolatka. Jednocześnie patrole cały czas sprawdzały wytypowany rejon rozszerzając obszar poszukiwań.

Tuż przed godziną 15.00, podczas sprawdzania kolejnych miejsc policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji IV w Krakowie zobaczyli chłopca, którego wygląd odpowiadał podanemu rysopisowi. 13-latek spacerował w okolicy Mostu Dębnickiego. Na miejsce wezwano matkę, która potwierdziła tożsamość swojego dziecka oraz pogotowie ratunkowe, którego załoga zdecydowała o przewiezieniu chłopca do szpitala. Odnalezienie 13-latka było możliwe dzięki współpracy służb, dobrej koordynacji działań i właściwemu rozpoznaniu.