Policjanci wracając z zabezpieczenia gasili palący się dom Data publikacji 22.04.2026 „Pomagamy i chronimy" - to policyjna dewiza, która bardzo często przyświeca działaniu mundurowych. Przykładem realizowania tej idei jest postawa funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Starym Targu i Dzierzgoniu, którzy pomogli w gaszeniu pożaru domu jednorodzinnego.

W minioną sobotę (19 kwietnia br.) funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dzierzgoniu oraz Starego Targu wracając z zabezpieczenia meczu piłki nożnej, zauważyli kłęby dymu wydobywających się na terenie jednego z budynków w miejscowości Kątki. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce, gdzie znajdował się dom jednorodzinny częściowo objęty ogniem.

W pierwszej kolejności policjanci upewnili się, czy w płonącym budynku nie ma nikogo z domowników, nic im się nie stało oraz czy nic im nie zagraża. Na dachu budynku przebywała osoba, która próbowała ugasić ogień. Dzielnicowy sierż. Daniel Jędrusiński podstawił drabinę i wszedł po niej, żeby umożliwić zejście kobiecie z dachu, po czym wspólnie z dzielnicowym mł. asp. Damianem Sztylakiem weszli do środka budynku i wynieśli butlę w bezpieczne miejsce. Ponadto jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej mundurowi podjęli próbę gaszenia ognia za pomocą dostępnych środków znajdujących się na posesji, dzięki czemu udało się nie dopuścić do przedostania ognia na dach budynku. Po krótkim czasie na miejsce przyjechali funkcjonariusze Straży Pożarnej, którzy ugasili pożar.