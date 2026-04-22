Pedofil z Podlasia zatrzymany - ofiarą 10-latka z Łodzi Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali 41-letniego mieszkańca województwa podlaskiego. Mężczyzna ten jest podejrzany o prezentowanie treści pornograficznych osobie małoletniej poniżej 15 roku życia, posiadanie takich treści na urządzeniach elektronicznych oraz nakłaniania 10-latki do poddania się innej czynności seksualnej za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pracowali nad sprawą, która miała miejsce w Internecie od kwietnia do czerwca ubiegłego roku. Sprawa dotyczyła nawiązywania kontaktów za pośrednictwem popularnych komunikatorów z 10-letnią dziewczynką oraz przesyłanie jej treści pornograficznych, a także nakłanianie jej do poddania się innej czynności seksualnej.

Do rozwiązania tej sprawy włączyli się funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zgromadzony materiał dowodowy doprowadził funkcjonariuszy do 41-letniego mieszkańca województwa podlaskiego, który w minioną środę został zatrzymany. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli między innymi telefony komórkowe oraz nośniki danych.

Ponadto w miejscu jego pracy stróże prawa znaleźli kolejne urządzenie, które zawierało korespondencję z 10-latką oraz treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Podejrzany celowo ukrywał i używał telefon tylko w tym miejscu, aby łączyć się z Internetem za pośrednictwem publicznych sieci Wi-Fi. Miało to na celu utrudnienie organom ścigania ustalenie jego tożsamości.

Mężczyzna został przewieziony do Łodzi na dalsze czynności, a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty prezentowania treści pornograficznych osobie małoletniej poniżej 15 roku życia, posiadania takich treści na urządzeniach elektronicznych oraz nakłaniania 10-latki do poddania się innej czynności seksualnej. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Jak wskazują ustalenia śledczych, sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy:

Dużo rozmawiaj ze swoim dzieckiem i uświadamiaj, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje;

Tłumacz, aby Twoje dziecko nie wysyłało zdjęć, nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie;

Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach, które mogą je spotkać w Internecie i przypominaj, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dziecka w sieci zaczyna się w domu. Reagujmy na pierwsze sygnały, rozmawiajmy z dziećmi o tym, co robią w Internecie i pokazujmy im, że w każdej sytuacji mogą liczyć na nasze wsparcie.