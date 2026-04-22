Poszukiwana listem gończym 42-latka ukryła się przed policjantami w szafie Data publikacji 22.04.2026 42-letnia mieszkanka Gdyni, która była poszukiwana listem gończym za oszustwa, została zatrzymana przez wejherowskich policjantów. Podczas interwencji kobieta ukryła się przed policjantami w szafie. 42-latka trafiła już do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze prowadzili działania operacyjne mające na celu ustalenie miejsca pobytu kobiety poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości. 42-letnia mieszkanka Gdyni, wcześniej związana z powiatem wejherowskim, unikała odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wytypowali miejsce, w którym miała ukrywać się poszukiwana. W związku z tym operacyjni podjęli działania na terenie Gdyni. Po wejściu do mieszkania mundurowi przystąpili do przeszukania pomieszczeń. Ostatecznie kryminalni znaleźli ukrywająca się kobietę w szafie.

42-latka została zatrzymana i przewieziona do aresztu śledczego w Gdańsku, gdzie odbędzie karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy poszukiwana nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.

