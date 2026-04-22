3 lata więzienia za 3 promile alkoholu w organizmie Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Ponad 3 promile alkoholu w organizmie i jazda pod prąd wprost pod okiem kamery policyjnego monitoringu. Dzięki błyskawicznej reakcji dyżurnego z Żuromina, skrajnie nieodpowiedzialny 22-latek został zatrzymany, zanim doszło do tragedii.

W poniedziałek, 20 kwietnia br., tuż przed godz. 20.00, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, monitorując system wizyjny jednostki, zauważył Audi, którego kierujący poruszał się w sposób sugerujący brak panowania nad pojazdem, jadąc „zygzakiem” oraz pod prąd.

Dzięki natychmiastowej reakcji dyżurnego, na miejsce skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze zatrzymali Audi na ulicy Olszewskiej. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania, a on sam został osadzony do czasu wytrzeźwienia w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Następnego dnia, 21.04.br., usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Niezależnie od postępowania karnego, 22-latek został ukarany mandatami karnymi o łącznej wysokości 2600 złotych za popełnione wykroczenia drogowe. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Postawa 22-latka zasługuje na najwyższe potępienie. Decyzja o wsiadaniu za kierownicę w stanie upojenia alkoholowego jest de facto przyzwoleniem na doprowadzenie do tragedii. Nietrzeźwy kierowca to nie tylko zagrożenie dla samego siebie, ale przede wszystkim śmiertelne niebezpieczeństwo dla niewinnych pieszych i innych użytkowników dróg. Alkohol drastycznie obniża czas reakcji, zaburza ocenę odległości i prowadzi do brawury, która zbyt często kończy się śmiercią na drodze.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich. Zasada „Piłeś? Nie jedź!” - to jedyna dopuszczalna norma. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na Twój organizm. Jeśli planujesz spożycie alkoholu, wcześniej zaplanuj bezpieczny powrót (taksówka, komunikacja miejska, trzeźwy kierowca).

Reaguj, gdy widzisz zagrożenie - jeśli jesteś świadkiem, że osoba pod wpływem alkoholu próbuje wsiąść za kierownicę, stanowczo się temu sprzeciw. Zabierz kluczyki lub wezwij pomoc.

Widzisz dziwne zachowanie na drodze? Zadzwoń! - Jeśli zauważysz pojazd jadący „wężykiem”, gwałtownie hamujący lub poruszający się pod prąd, poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pamiętaj o „dniu po” - Często wsiadamy za kierownicę, czując się dobrze, mimo że w organizmie wciąż krąży alkohol. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu, możesz bezpłatnie przebadać się alkomatem w najbliższej jednostce Policji.

Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialności. Nie bądź obojętny - wspólny sprzeciw wobec pijanych kierowców to nasz obowiązek.

( KWP w Radomiu / mw)