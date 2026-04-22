Zatrzymany 33-latek poszukiwany 8 listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu Data publikacji 22.04.2026 Chełmscy kryminalni wspólnie z "Łowcami Głów" z KWP w Lublinie zatrzymali 33-latka poszukiwanego ośmioma listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna, który na koncie ma szereg przestępstw przeciwko mieniu od kilku lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a teraz wpadł w ręce policjantów na terenie powiatu zamojskiego. Najbliższe 6 lat spędzi w zakładzie karnym. Dzisiaj został doprowadzony do jednostki penitencjarnej.

Chełmscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie zatrzymali poszukiwanego 33-latka. Mieszkaniec powiatu zamojskiego poszukiwany był za szereg przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustwa.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie 8 listów gończych wydanych przez sądy, dwoma zarządzeniami celem ustalenia miejsca pobytu, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Łącznie do odbycia ma karę blisko 6 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania poszukiwanego przestępcy doszło na terenie powiatu zamojskiego. 33-latek był bardzo zaskoczony widząc funkcjonariuszy. Został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.