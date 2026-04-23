Trzymiesięczny areszt dla zatrzymanego „odbieraka” w sprawie oszustwa metodą „na prokuratora” Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego ostródzkiej Policji zatrzymali tzw. odbieraka. Oszuści pod legendą ,,na prokuratora” doprowadzili mieszkańca Ostródy do utraty ponad 40 tys. zł oraz usiłowali wyłudzić od innej mieszkanki miasta 35 tys. zł. Zebrane w sprawie materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie 32-latkowi zarzutów. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło 16 grudnia 2025 roku na terenie Ostródy. Wówczas oszustom udało się wprowadzić w błąd 78-letniego mieszkańca miasta. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, podszywali się najpierw pod pracowników poczty, a następnie pod prokuratora. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali seniora, że bierze udział w tajnej akcji mającej na celu zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna, działając pod presją i w poczuciu współpracy z organami ścigania, wypłacił z banku ponad 40 tysięcy złotych, które następnie fizycznie przekazał nieznanej osobie.

Tego samego dnia przestępcy podjęli próbę wyłudzenia kolejnych pieniędzy, tym razem od 85-letniej mieszkanki Ostródy. Kobieta, mimo wywieranej presji i manipulacji, wykazała się czujnością. Dzięki szybkiej reakcji interweniujących policjantów, nie doszło do przekazania 35 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się ostródzcy kryminalni, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców tego procederu. Doświadczenie, wytężona praca funkcjonariuszy, analiza zgromadzonych materiałów oraz skrupulatne ustalenia doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy.

20 kwietnia 2026 roku na terenie Łodzi policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonego seniora. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu oszustwa.

W środę, 22.04.2026 r., na wniosek policjantów oraz prokuratura, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa metodą „na prokuratora”, „na policjanta” czy „na pracownika instytucji” wciąż stanowią poważne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych. Przestępcy wykorzystują presję czasu, emocje i autorytet instytucji, aby nakłonić do przekazania pieniędzy.

Przypominamy:

Policja, prokuratura ani inne instytucje nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w „tajnych akcjach”,

w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z najbliższą jednostką Policji,

nie należy przekazywać pieniędzy nieznanym osobom ani ujawniać danych wrażliwych,

warto rozmawiać z bliskimi, szczególnie seniorami, o metodach działania oszustów.

Czujność i rozwaga mogą uchronić przed utratą oszczędności.

( KWP w Olsztynie / mw)