Oszustwa internetowe, kradzież danych, fałszowanie dokumentów i wyłudzenia sprzętu - sprawcy zatrzymani przez wrocławskich policjantów Data publikacji 23.04.2026 Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali trzy osoby podejrzewane o udział w oszustwach internetowych, działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawcy zawierali umowy przez Internet z sieciami komórkowymi i sklepami ze sprzętem elektronicznym, wykorzystując do tego nielegalnie zdobytą bazę danych i fałszując dokumentację. Wyłudzili w ten sposób sprzęt elektroniczny na kwotę blisko 700 tys. zł. Dwóch zatrzymanych mężczyzn okazało się poszukiwanych celem odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci komendy miejskiej z Wrocławia w wyniku podjętych działań zatrzymali trzy osoby - małżeństwo w wieku 45 i 48 lat oraz ich 38-letniego wspólnika. Jak ustalili policjanci, małżeństwo przemieszczało się po Wrocławiu pojazdem wraz z 38-letnim mężczyzną, który pełnił rolę odbiorcy przesyłek. Wszystkie osoby brały udział w procederze odbioru paczek zamawianych na fałszywe dane osobowe. Sprawcy kontaktowali się wykorzystując różne numery telefonów, podszywając się pod osoby, których dane wcześniej pozyskali z nielegalnych baz.

Policjanci ustalili również, że 38-letni mężczyzna wraz z 48-latkiem włamali się do kontenera biurowego znajdującego się pod Wrocławiem, w którym działalność prowadził broker ubezpieczeniowy. Celem włamania było zdobycie kolejnych danych osobowych, które mogły zostać wykorzystane do dalszych oszustw internetowych.

W trakcie sprawdzenia mieszkania zajmowanego przez małżeństwo, a także podczas przeszukania rzeczy osobistych zatrzymanych, policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, nośniki zewnętrzne, telefony komórkowe oraz dokumentację. W zabezpieczonych urządzeniach znajdowały się bazy danych zawierające dane wrażliwe, a także fałszywe dokumenty wykorzystywane do wyłudzania sprzętu i zawierania umów na odległość za pośrednictwem Internetu.

Podejrzewani weszli w posiadanie danych wrażliwych zakładając działalność gospodarczą i pod pretekstem audytów energetycznych, montażu fotowoltaiki pozyskiwali dane osobowe od potencjalnych klientów oraz włamujac się do baz danych brokerów ubezpieczeniowych.

Dodatkowo okazało się, że dwaj zatrzymani mężczyźni byli osobami poszukiwanymi do odbycia kar pozbawienia wolności. 48-latek miał do odbycia karę roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności, natomiast 38-latek - 25 dni aresztu.

Na obecnym etapie postępowania ustalono, że straty poniesione przez dwóch operatorów telefonii komórkowej wynoszą blisko 700 tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy - policjanci ustalają kolejnych pokrzywdzonych oraz dokładną wartość poniesionych strat.