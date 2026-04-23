Areszt wobec podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 38-letniemu mieszkańcowi Stalowej Woli. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

W sobotę, dyżurny stalowowolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia znęcania się nad psem, w jednym z mieszkań w Stalowej Woli. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że zwierzę posiada widoczne rany na ciele.

Na miejsce skierowano patrol Policji. Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali właściciela i dwa psy. Jeden z nich posiadał ranę na grzbiecie. Mężczyzna wyjaśnił, że obrażenie powstało w momencie, gdy próbował odciągnąć psa, który podczas zabawy chwycił jego partnerkę za dłoń i nie chciał jej puścić.

Ze względu na podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem policjanci zdecydowali o zabezpieczeniu obu psów. Ranne zwierzę przekazali do schroniska, gdzie została mu udzielona niezbędna pomoc, natomiast drugi trafił pod opiekę innej osoby, która zobowiązała się nim zająć.

Policjanci przystąpili do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. We wtorek zatrzymali 38-letniego właściciela zwierząt. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Na wniosek Prokuratora stalowowolski sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.