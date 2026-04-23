Policjanci ujawnili nielegalną hodowlę chronionych gatunków ptaków Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komisariatu Policji I w Gliwicach w jednym z mieszkań na terenie powiatu gliwickiego ujawnili mężczyznę, który wbrew przepisom o ochronie gatunkowej, wszedł w posiadanie ptaków egzotycznych oraz objętych ścisłą ochroną. W wyniku podjętych czynności zabezpieczono łącznie 18 skrzydlatych stworzeń oraz urządzenia służące do ich odłowu.

Śledczy wpadli na trop osoby, która przetrzymywała w mieszkaniu ptaki z gatunków objętych ochroną. Z ustaleń wynika, że mężczyzna samodzielnie odławiał dziko żyjące ptaki, a następnie przetrzymywał je i rozmnażał w warunkach domowych.

Podczas interwencji kolekcjoner przyznał, że prowadzi hodowlę ptaków egzotycznych i posiada również ptaki objęte ochroną, które wcześniej odłowił. W trakcie czynności dobrowolnie wydał policjantom zwierzęta będące w jego posiadaniu. W jego nielegalnej hodowli znalazło się 18 ptaków (takich jak szczygieł, kulczyk, makolągwa oraz czyżyk czerwony). Policjanci zabezpieczyli też klatki oraz tzw. żywołapki, które służyły do odławiania dzikich ptaków.

W uwagi na charakter czynu, o zdarzeniu powiadomiono również inne służby.

W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy ptaki pozostają w miejscu dotychczasowego bytowania. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

( KWP w Katowicach / kp)

