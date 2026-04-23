Zabili psa ze szczególnym okrucieństwem. Zostali szybko zatrzymani przez strzelińskich policjantów Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom powiatu strzelińskiego w wieku 56 i 54 lat podejrzanym o dokonanie wyjątkowo brutalnego czynu wobec bezbronnego zwierzęcia. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu, wielokrotnie uderzali psa w głowę siekierą oraz drewnianą kantówką, powodując rozległe i śmiertelne obrażenia.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzelińskiego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie odebrał zgłoszenie od mieszkanki powiatu, zaniepokojonej zaginięciem psa. Na miejscu znaleziono zdemolowaną budę oraz zakrwawioną siekierę.

Policjanci podjęli czynności, które doprowadziły ich do dwóch mężczyzn. W toku dalszych działań funkcjonariusze odnaleźli zwierzę. Charakter i rozległość obrażeń wskazywały, że pies był wielokrotnie uderzany w głowę twardymi narzędziami, co doprowadziło do jego śmierci. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, zadając zwierzęciu liczne ciosy przy użyciu siekiery oraz drewnianej kantówki.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja podkreśla z całą stanowczością: żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy wobec zwierząt. Każdy przypadek okrucieństwa spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy oraz konsekwencjami prawnymi.

Nie ma przyzwolenia na akty okrucieństwa wobec zwierząt.