Zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe warte ponad 800 tys. zł Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci rybnickiej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą przejęli 320 kg krajanki tytoniowej oraz 155 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar należał do 59-letniego mieszkańca powiatu pszczyńskiego. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosły ponad 800 tys. zł.

W kwietniu br. policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy zatrzymali 59-letniego mieszkańca powiatu pszczyńskiego podejrzanego o posiadanie tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany przez śledczych na terenie Żor w trakcie przeładunku „towaru”.

Policjanci sprawdzili nie tylko miejsce zamieszkania podejrzewanego, ale również cztery użytkowane przez niego pojazdy. W wyniku tych działań policjanci przejęli 320 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 155 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Śledczy wyliczyli, że wartość uszczuplenia należności podatkowych na rzecz skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosła blisko ponad 800 tysięcy złotych.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli od podejrzanego środki pieniężne w postaci gotówki. Zostały one zajęte na poczet przyszłej grzywny oraz kosztów postępowania, co ma zapewnić nieuchronność kary finansowej za popełnione przestępstwo skarbowe.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie przedstawiono mu zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, który dotyczy nabywania, przechowywania lub przewożenia wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żorach. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie.