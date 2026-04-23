Zatrzymania cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania kontrolne, których celem było ujawnianie cudzoziemców przebywających nielegalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze sprawdzali wskazane miejsca zamieszkania, miejsca czasowego pobytu oraz lokalizacje, w których mogły przebywać osoby unikające odpowiedzialności.

Policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, we wtorek przeprowadzili działania na terenie dzielnic: Wola i Bemowo, w wyniku których zatrzymali 7 osób. Funkcjonariusze wylegitymowali 93 osoby. Działania były ukierunkowane na cudzoziemców przebywających nielegalnie w Polsce. W ich trakcie zostały zatrzymane cztery osoby, które naruszyły procedury pobytowe na terytorium RP. To obywatel Armenii, dwóch obywateli Azerbejdżanu oraz obywatel Kolumbii.

Zatrzymano również 32-letniego obywatela Białorusi oraz 23-letniego obywatela Uzbekistanu, jako osoby poszukiwane w celu ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego. Podczas kontroli siódmej osoby, 40-letniego obywatela Ukrainy, policjanci ujawnili narkotyki w postaci amfetaminy.

Działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obu dzielnic oraz eliminowanie z przestrzeni publicznej osób, które naruszają przepisy dotyczące legalnego pobytu. Policjanci regularnie prowadzą czynności operacyjne i kontrolne, aby ujawniać przypadki nielegalnego pobytu, przeciwdziałać przestępczości, wzmacniać bezpieczeństwo mieszkańców.

Tego typu działania pokazują, że kluczem do zwalczania tego rodzaju naruszeń jest współpraca i zaangażowanie wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo.