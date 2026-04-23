Wielkie zaangażowanie i wzorowa postawa obywatelska. 80-latka bezpiecznie wróciła do domu Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów, zaangażowaniu mieszkańców oraz wzorowej postawie obywatelskiej szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 80-letniej mieszkanki gminy Lipowa. Kobieta, cierpiąca na demencję, oddaliła się z miejsca zamieszkania. Po kilku godzinach intensywnych działań została odnaleziona i bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziny.

16 kwietnia 2026 roku około godziny 15.25 do dyżurnego Komisariatu Policji w Łodygowicach wpłynęła informacja o zaginięciu 80-letniej kobiety mającej problemy z pamięcią. Z przekazanych informacji wynikało, że seniorka wyszła z domu w Lipowej przed godziną 15.00 i od tego momentu nie było z nią kontaktu.

Z uwagi na wiek kobiety oraz jej stan zdrowia natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania. Policjanci z Komisariatu Policji w Łodygowicach sprawdzali tereny leśne, ulice, przystanki oraz sklepy. Do działań skierowano także psa tropiącego z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze rozpytali przechodniów i weryfikowali monitoringi.

W poszukiwania włączyły się także osoby, które nie pozostały obojętne na ludzkie nieszczęście. Przebywająca w czasie wolnym asp. szt. Barbara Kotlarska, profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w rozmowie ze swoją znajomą Pauliną Kozieł dowiedziała się o zaginięciu seniorki. Obie kobiety natychmiast włączyły się do poszukiwań.

Policjantka żywieckiej komendy nawiązała kontakt z Komendantem Komisariatu Policji w Łodygowicach i przekazywała informacje o miejscach już sprawdzonych. Z kolei Pani Paulina Kozieł aktywnie uczestniczyła w poszukiwaniach w terenie oraz sprawdzała wraz z asp. szt. Barbarą Kotlarską miejsca potencjalnego znajdowania się seniorki. To właśnie dzięki ich czujności i zaangażowaniu seniorka została odnaleziona na terenie leśnym w Lipowej.

Po odnalezieniu 80-latka została przewieziona do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę rodziny.

Ta historia ma szczęśliwy finał, ale jest również przykładem tego, jak ogromne znaczenie mają szybka reakcja, współpraca oraz ludzka wrażliwość. W takich sytuacjach liczy się każda minuta, a postawa osób, które nie przechodzą obojętnie obok cudzego dramatu, może mieć bezcenną wartość.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do Pani Pauliny Kozieł za wzorową postawę obywatelską, empatię i zaangażowanie w poszukiwania zaginionej seniorki. Jej zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie i jest dowodem na to, że odpowiedzialność społeczna oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi mają ogromne znaczenie.

Przypominamy, że osoby starsze, cierpiące na demencję lub inne zaburzenia pamięci wymagają szczególnej troski i stałej uwagi. Nawet krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do sytuacji, w której senior oddali się z domu i nie będzie potrafił samodzielnie wrócić.

Warto zadbać o to, aby taka osoba miała przy sobie kartkę z numerem telefonu do bliskich, informacją o miejscu zamieszkania lub opaskę identyfikacyjną. Pomocne mogą być również lokalizatory GPS, które znacząco ułatwiają szybkie ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej.