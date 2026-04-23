Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - konferencja podczas Polsecure 2026 w Kielcach Data publikacji 23.04.2026 Podczas IV Międzynarodowych Targów Polsecure w Kielcach, 22 kwietnia 2026 r. odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z obszaru profilaktyki, edukacji, psychologii oraz bezpieczeństwa, którzy podjęli dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami i sposobami ich ograniczania. Głównymi odbiorcami wydarzenia była zaproszona młodzież, do której w szczególności kierowano przekaz spotkania.

Konferencję otworzył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, podkreślając znaczenie współpracy instytucjonalnej w zakresie ochrony najmłodszych. Wskazał, że współczesne zagrożenia - szczególnie te obecne w przestrzeni cyfrowej - wymagają skoordynowanych działań wielu podmiotów. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że choć niezwykle istotne są systemowe rozwiązania, procedury i statystyki, to w centrum każdego działania musi pozostać człowiek. Jak zaznaczył komendant, za każdym przypadkiem stoją realne emocje i często ciche wołanie o pomoc, dlatego tak ważna jest uważność, obecność i gotowość do reagowania.

Jednym z pierwszych punktów programu była rozmowa o przemocy rówieśniczej z udziałem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak. W trakcie wystąpienia ministra podkreśliła skalę zjawiska, wskazując, że blisko 97% dzieci doświadcza przemocy w sieci, a aż 60% uczniów deklaruje, że zetknęło się z bullyingiem (nękanie, prześladowanie). Zwróciła uwagę na konieczność szybkiego reagowania na pierwsze sygnały przemocy oraz budowania świadomości wśród dzieci, a także osób dorosłych.

O problemach przemocy rówieśniczej, kryzysach psychicznych oraz konfliktach z rodzicami mówiła Katarzyna Talacha, koordynator Zespołu Psychoedukacji i Komunikacji telefonu zaufania 116 111. Podczas wystąpienia podkreśliła znaczenie dostępności anonimowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rolę szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Temat hejtu oraz potrzeby przeciwdziałania przemocy w Internecie poruszyła kierowniczka Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przed Zagrożeniami w Internecie w NASK Ewa Domańska. Wskazała, że zjawisko cyberprzemocy często jest wzmacniane przez mechanizmy społeczne, takie jak potrzeba akceptacji czy zdobywania popularności w sieci.

Związek między przemocą rówieśniczą a ryzykiem zachowań samobójczych przedstawiła wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego dr Halszka Witkowska. Podkreśliła, że długotrwałe doświadczenie przemocy może prowadzić do poważnych kryzysów psychicznych, dlatego kluczowe jest wczesne rozpoznanie problemu i zapewnienie specjalistycznego wsparcia.

O działaniach służb w sytuacjach zagrożenia życia mówił Naczelnik Wydziału Obsługi Całodobowej CBZC podinsp. Michał Stasiełowicz. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie szybkiej reakcji oraz współpracy instytucjonalnej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji. Jak zaznaczył, do CBZC można zgłaszać przypadki zagrożeń występujących w Internecie, a służby na bieżąco monitorują przestrzeń cyfrową, identyfikując niebezpieczne zjawiska i podejmując działania w celu ich ograniczenia.

Istotnym elementem konferencji było wystąpienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa insp. w st. spocz. Grzegorza Jacha, który zaprezentował działania profilaktyczne Policji na przykładzie ogólnopolskiego programu Przyszłość a Ty (PaT), inicjatywy skierowanej do młodzieży, opartej na idei budowania odpowiedzialnych postaw społecznych poprzez aktywne zaangażowanie młodych ludzi.

Dopełnieniem konferencji i jednocześnie wyraźnym zaakcentowaniem omawianych problemów był spektakl profilaktyczny „Masz wybór”, zaprezentowany przez warszawską młodzież należącą do grup programu Przyszłość a Ty. Przedstawienie w poruszający sposób ukazało wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi ludzie w tym samotność, niezrozumienie oraz skutki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

Nawiązując do przesłania spektaklu, insp. Grzegorz Jach podkreślił szczególne znaczenie obecności drugiego człowieka w życiu młodzieży - jako źródła wsparcia, zrozumienia i bezpieczeństwa.

Konferencja, którą poprowadził Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, a który jednocześnie był jej gospodarzem, pokazała, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wymaga nie tylko reakcji na zagrożenia, ale przede wszystkim ich wyprzedzania poprzez edukację, profilaktykę i budowanie świadomości społecznej. Wspólne działania Policji, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych stanowią kluczowy element skutecznego przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom co stanowi fundament budowania bezpiecznego środowiska dla najmłodszych.