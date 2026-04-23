Setki aut z nielegalnymi badaniami technicznymi – policjanci rozbili grupę przestępczą Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie prowadzą sprawę grupy przestępczej, której członkowie podbijali przeglądy techniczne bez obecności samochodów na stacjach diagnostycznych. Do sprawy zatrzymano trzy osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Krakowie, w ramach prowadzonego śledztwa uzyskali informację o mieszkańcu Małopolski, który w urzędach komunikacji rejestrował duże ilości samochodów sprowadzanych z zagranicy, a których procedura przeprowadzania przeglądów technicznych budziła duże wątpliwości.

Jak ustalili policjanci, samochody te nigdy nie wjechały do Polski i nigdy nie pojawiły się na żadnej stacji diagnostycznej na terenie kraju. Pseudohandlarz, aby móc rejestrować samochody w Polsce i przeprowadzać coroczne badania techniczne, współpracował z nieuczciwymi diagnostami, którzy „podbijali” przeglądy bez obecności auta na stacji.

W kwietniu 2026 roku, po zebraniu materiału dowodowego, policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca woj. małopolskiego, który usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, korumpowania diagnostów oraz dokonanie rejestracji ok. 5500 pojazdów na podstawie fikcyjnych badań technicznych. Mężczyzna ten został tymczasowo aresztowany. Jak ustalili policjanci zatrzymany mężczyzna miał działać w ten sposób od 2019 roku.

W kolejnych dniach policjanci zatrzymali dwóch diagnostów. 50-latka z woj. podkarpackiego oraz 53-latka z woj. lubelskiego, którzy potwierdzali rzekome przeprowadzanie badań technicznych. Im również przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjmowania korzyści majątkowych za wydawanie zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych, gdy do takich badań w rzeczywistości nie dochodziło.

W toku czynności funkcjonariusze ustalili także, że zatrzymani diagności w taki sam sposób potwierdzali przeprowadzenie badań technicznych pojazdów już zarejestrowanych na terenie Polski. W trakcie przeszukań zabezpieczono blisko 430 dowodów rejestracyjnych. Wobec mężczyzn prokuratura zastosowała dozory, poręczenia majątkowe oraz zakazy wykonywania zawodu diagnosty.

Wszystkim zatrzymanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.