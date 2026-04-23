Trzy osoby zatrzymane, ponad 8 kg środków wycofanych z obrotu Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki skoordynowanym działaniom policjantów z powiatu szamotulskiego oraz prokuratora zatrzymano trzy osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. Zabezpieczono ponad 8 kg środków odurzających i substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości sięgającej około 400 tys. zł. To kolejny przykład skutecznej walki służb z nielegalnym obrotem narkotykami.

Policjanci z terenu powiatu szamotulskiego, działając pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili realizację spraw związanych z przestępczością narkotykową. W wyniku podjętych działań w ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn mających związek z narkobiznesem. Zatrzymani to 26-letni mieszkaniec Poznania, 48-letni mieszkaniec Szamotuł oraz 36-letni obywatel Ukrainy.

Do pierwszych zatrzymań doszło w marcu br. Dwóch podejrzewanych wpadło dzięki czujności policjantek z Pniew oraz policjantek wydziału ruchu drogowego, które podczas wykonywania codziennych obowiązków ujawniły niepokojące okoliczności i podjęły interwencje. Ich spostrzegawczość i szybka reakcja pozwoliły na przerwanie procederu na wczesnym etapie.

Trzeci z mężczyzn został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w Poznaniu. Było to efektem dalszych, intensywnych działań operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego z Szamotuł i prokuratury. Zatrzymanie to stanowiło istotne uzupełnienie prowadzonego śledztwa i pozwoliło na pełniejsze rozpracowanie spraw.

W trakcie prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 8 kilogramów narkotyków. Wśród nich znajdowało się ponad kilogram i 790 gramów marihuany i haszyszu oraz ponad 6 kilogramów substancji psychotropowych, takich jak: mefedron, metamfetamina, ecstasy, a także 3-CMC i 4-CMC. Według szacunków czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków wynosi około 400 tysięcy złotych. Dzięki działaniom służb substancje te nie trafią do dalszej dystrybucji.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a także posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora wobec 26-letniego mieszkańca Poznania sąd zastosował tymczasowy areszt.

Śledztwa prowadzone w sprawach mają charakter rozwojowy i są w toku, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Za popełnienie przestępstwa związanego z obrotem znacznymi ilościami narkotyków grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Również posiadanie znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest surowymi sankcjami, sięgającymi do 10 lat więzienia.