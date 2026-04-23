Zatrzymani sprawcy rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Tomaszowscy kryminalni zatrzymali 21-letniego mężczyznę i 27-letnia kobietę, odpowiedzialnych za rozbój, do którego doszło 20 kwietnia 2026 roku w jednym z hoteli pracowniczych w Tomaszowie Mazowieckim. Oboje usłyszeli już zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 20:55 w hotelu pracowniczym, gdzie 35-letnia kobieta – przedstawicielka firmy zatrudniającej mieszkańców tego obiektu, wypłacała im wynagrodzenie za pracę. W pewnym momencie, do pomieszczenia w którym 35-latka wypłacała pieniądze, weszła 27-letnia była pracownica tej firmy, która zabrała jej dwie koperty z gotówką.

Towarzyszący jej 21-letni partner stał w tym czasie w drzwiach pomieszczenia trzymając w rękach dwa noże skierowane w kierunku przedstawicielki swojego pracodawcy i groził jej ich użyciem. Po zabraniu kopert para uciekła z hotelu udając się w nieznanym kierunku.

Skierowani na miejsce policjanci ustali, że sprawcy napadu są obywatelami Kolumbii. Dzięki szybkim działaniom i wnikliwej analizie zebranego materiału dowodowego, kryminalni ustalili miejsce pobytu sprawców rozboju. Przestępcza para została zatrzymana następnego dnia przed południem na Lotnisku Chopina w Warszawie. 21-latek i 27-latka znajdowali się już w strefie odlotów czekając na samolot do Mardytu.

22 kwietnia zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim gdzie przedstawiono im zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz przesłuchano w charakterze podejrzanych.

Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, wobec obywateli Kolumbii sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.