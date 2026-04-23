Kradł paliwo ze sprzętu budowlanego. Zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj 38-latek odpowie za kradzież blisko 1000 litrów paliwa, które kradł włamując się do koparek i innych sprzętów budowlanych przy budowie drogi S6. Zatrzymał go policjant po służbie. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.

To, że służba w Policji nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru, udowodnił kierownik Posterunku Policji w Damnicy, który będąc po służbie zauważył dziwne zachowanie kierującego. Mężczyzna, prowadząc osobowego Opla, zwalniał i zatrzymywał się przy zjazdach na nowo budowanej trasie S6 w okolicach Słupska. Z uwagi na dziwne zachowanie kierującego i podejrzenie, że ten może być nietrzeźwy, policjant po służbie postanowił zatrzymać osobówkę.

Mężczyzna mocno denerwował się całą sytuacją. Jak się okazało, 38-latek był trzeźwy i tłumaczył, że jadąc na ryby, zabłądził i szukał zjazdu, który pozwoliłby dotrzeć mu do łowiska. Jak się jednak okazało, w bagażniku zamiast sprzętu wędkarskiego mężczyzna przewoził kanistry i przedmioty mogące służyć do kradzieży paliwa. Policjanci, którzy przyjechali wesprzeć interweniującego kierownika, otrzymali zgłoszenie o włamaniu do koparki na terenie budowy. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i poinformowali swoich kolegów z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej - z gminy, w której miał mieszkać 38-latek. Okazało się, ten chciał oszukać policjantów, podając nieaktualny adres swojego zamieszkania, jednak rozpoznanie dzielnicowych z miejscowego posterunku pozwoliło na dotarcie do prawdziwego miejsca zamieszkania kierowcy.

Dalsza praca kryminalnych z obu posterunków doprowadziła do odnalezienia kryjówki w lesie, gdzie zatrzymany mężczyzna ukrywał skradzione paliwo. 38-latek łącznie usłyszał cztery zarzuty kradzieży z włamaniem do zbiorników zaparkowanych sprzętów budowlanych i kradzieży łącznie blisko 1000 litrów oleju napędowego.

Teraz o losie mężczyzny zadecyduje sąd. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.