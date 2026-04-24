17-latka podejrzana o pomocnictwo w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj W ramach współpracy międzynarodowej z funkcjonariuszami FBI polscy policjanci uzyskali informację o planowanym ataku na jedną ze szkół na terenie Kanady z użyciem broni palnej oraz noża. Ustalono również, że trzech uczestników tej korespondencji może być powiązanych z subkulturą gloryfikującą sprawców masowych ataków, w tym ataków na szkoły.

Sprawa wpisuje się w obserwowane w ostatnich tygodniach zjawisko aktywności młodych osób w Internecie, polegające na uczestnictwie w grupach i kanałach, gdzie aprobowane są treści o charakterze skrajnie agresywnym, w tym związane z przemocą, terroryzmem oraz masowymi zbrodniami. Z ustaleń policjantów wynika, że tego typu przestrzenie sprzyjają nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów oraz wymianie niebezpiecznych treści, przy jednoczesnym zaniku barier językowych.

Jedną z osób uczestniczących w tej wymianie wiadomości okazała się 17-latka. Jak ustalili funkcjonariusze, oferowała pomoc w przekazaniu instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych osobie planującej atak. W Internecie posługiwała się pseudonimem nawiązującym do sprawcy strzelaniny z 1999 roku w jednej ze szkół średnich w stanie Kolorado w USA. Utrzymywała również prywatne kontakty z użytkownikami z Turcji i Kanady, prowadząc rozmowy dotyczące masowych zabójstw.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony oraz cyfrowe nośniki danych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotarli do korespondencji, z której wynika, że przekazała ona instrukcję wykonania ładunku wybuchowego z wykorzystaniem rury PCV. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie tożsamości oraz miejsca zamieszkania odbiorczyni tych materiałów. Funkcjonariusze przeprowadzili również przeszukanie u drugiej 17-latki, potwierdzając fakt otrzymania wskazanej korespondencji. Wstępne ustalenia wskazują, że kontakt ten miał charakter incydentalny.

Sprawa ta nie ma charakteru odosobnionego. W tym samym okresie funkcjonariusze ustalili również dane bardzo młodego użytkownika sieci - 12-letniego chłopca, który według ustaleń kontaktował się z osobą podejrzewaną o przygotowywanie zamachu na terenie jednego z państw europejskich. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

W obu przypadkach widoczne jest zainteresowanie młodych osób treściami prowadzącymi do poważnych zagrożeń o potencjalnie szerokim, międzynarodowym oddziaływaniu. Młodzież, funkcjonując w środowisku silnie nasyconym przekazami o charakterze sensacyjnym, bywa szczególnie podatna na manipulację oraz wpływ treści rozpowszechnianych w sieci, w tym dezinformację.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w Internecie, w szczególności na to, z kim nawiązują kontakty oraz jakie treści przeglądają i z jakimi materiałami mają styczność. Zaangażowanie dorosłych oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie mogą mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu tego typu zagrożeniom.

Zatrzymana 17-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie poprzez przekazanie instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.