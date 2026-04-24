Zdecydowane działania policjantów wymierzone w narkobiznes Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Przestępczość narkotykowa dotyka zarówno duże, jak i mniejsze społeczności. Skala bywa mniejsza, ale problem jest taki sam. Dlatego policjanci traktują go z taką samą powagą niezależnie od miejsca. Pokazują to efekty pracy nidzickich funkcjonariuszy, którzy od początku 2026 roku na terenie swojego powiatu wyeliminowali z czarnego rynku już ponad 12 kilogramów nielegalnych substancji odurzających. Ponad kilogram nielegalnych środków ukrytych m.in. w ziemi odnaleźli z kolei policjanci z Braniewa. Dzięki temu niebezpieczne i uzależniające środki nie trafiły do obrotu i potencjalnych odbiorców.

Przestępczość narkotykowa to nie tylko problem nielegalnej produkcji i obrotu środkami odurzającymi. To również negatywne konsekwencje społeczne, jakie się z tym wiążą. Uzależnienia dotykające ludzi w każdym wieku, które prowadzą do patologii społecznych i przestępstwa wywołane zażywaniem narkotyków i potrzebą ich zdobycia za wszelką cenę. Jest to problem zarówno dużych miast, jak i małych społeczności lokalnych.

Dlatego policjanci bardzo poważnie traktują każdy sygnał o pojawieniu się narkotyków w danej społeczności. Dążą do ustalenia posiadaczy, dystrybutorów i producentów nielegalnych substancji odurzających.

Ponad 12 kg od początku roku

Skutecznością na tym polu mogą pochwalić się m.in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. W wyniku działań przeprowadzonych przez nidzickich kryminalnych od początku 2026 roku, zabezpieczone zostało ponad 12 kilogramów narkotyków. W większości marihuany, a oprócz niej amfetamina, kokaina, heroina, mefedron, haszysz oraz grzyby halucynogenne. To efekt niezwykle intensywnej i wymagającej pracy operacyjnej i analitycznej policjantów, dzięki którym tak znaczna ilość środków odurzających nie trafi do nielegalnego obrotu. Podczas licznych realizacji spraw kryminalnych, funkcjonariusze przeszukali mieszkania, pomieszczenia oraz pojazdy użytkowane przez podejrzanych. Oprócz ujawnionych i zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczono również wagi elektroniczne oraz gotówkę pochodzącą ze sprzedaży narkotyków. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawach narkotykowych pozwolił na postawienie zarzutów zatrzymanym osobom. W przypadkach czterech osób zarzuty były na tyle poważne, że Sąd Rejonowy w Nidzicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. To oczywiście nie wstrzymuje pracy policjantów, którzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

Narkotyki schowane pod ziemią

Z kolei ustalenia policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie doprowadziły ich do mieszkańców gminy Braniewo, którzy mieli posiadać w miejscu zamieszkania narkotyki. W trakcie realizacji czynności podejrzenia policjantów potwierdziły się, a w efekcie przeszukań miejsc zamieszkania, a także terenu pobliskiego funkcjonariusze ujawnili zakopaną w ziemi paczkę zawierającą środki odurzające w postaci suszu roślinnego, a także narkotyki w miejscu zamieszkania i pomieszczeniach gospodarczych. Policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane - dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn, a w trakcie działań zabezpieczyli łącznie 1,2 kg narkotyków. Analiza zgromadzonych materiałów umożliwiła postawienie zarzutów zatrzymanym osobom. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Braniewie zastosował wobec 69- i 35-letniej kobiety, a także 30- i 33-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.