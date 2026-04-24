Brali udział w oszustwie metodą „na podszywacza” – trafili do aresztu Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w przestępczym procederze wypłacania pieniędzy z bankomatów po oszustwie metodą „na podszywacza”. W trakcie działań stróże prawa zabezpieczyli blisko 80 tysięcy złotych oraz sprzęt elektroniczny mogący służyć do popełniania przestępstw. Decyzją sądu 22 i 20-latek zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy ustalili, że na terenie miasta mogą poruszać się dwaj mężczyźni wypłacający pieniądze z bankomatów po oszustwie metodą „na podszywacza”. Mężczyźni wypłacali gotówkę za pomocą jednorazowych kodów autoryzacyjnych, które uzyskane zostały podczas oszustwa.



Skrupulatna praca policjantów szybko doprowadziła do ustalenia podejrzanych oraz zatrzymania ich jeszcze tego samego dnia. Okazali się nimi dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 20 lat.



W trakcie prowadzonych czynności policjanci przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzn oraz użytkowaną przez nich skrytkę bagażową. Podczas działań kryminalni zabezpieczyli blisko 80 tysięcy złotych, a także sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do popełniania przestępstw.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszeli zarzut prania pieniędzy, działając w porozumieniu.



Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.



Mężczyznom za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.



Sprawa ma charakter rozwojowy i aktualnie prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Na czym polega metoda „na podszywacza”?

Metoda „na podszywacza” polega na przejęciu zaufania ofiary poprzez podszycie się pod osobę lub instytucję. Przestępcy najczęściej włamują się na konta w mediach społecznościowych lub komunikatorach i, podszywając się pod znajomego, członka rodziny albo pracownika banku, proszą o pilną pomoc finansową.



Schemat działania jest zazwyczaj podobny – ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o szybkie podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego i zatwierdzenie transakcji, często pod pretekstem nagłej sytuacji. Przekazane w ten sposób środki są niemal natychmiastowo wypłacane z bankomatów przez tzw. wybieraków.

Przypominamy:

Nigdy nie przekazuj jednorazowych kodów autoryzacyjnych ani danych do logowania, nawet jeśli prośba pochodzi rzekomo od bliskiej osoby.

Zawsze weryfikuj prośby o pieniądze – zadzwoń do tej osoby i upewnij się, że to faktycznie ona.

Nie działaj pod presją czasu – oszuści celowo wywołują pośpiech i emocje.

Pamiętaj, że bank, Policja ani inne instytucje nigdy nie proszą o kody, ani zatwierdzenie transakcji w ten sposób.

W przypadku podejrzenia oszustwa niezwłocznie skontaktuj się z bankiem i powiadom Policję.