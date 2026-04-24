Oszustwa internetowe na dużą skalę. 24-latka z Jeleniej Góry zatrzymana przez Policję Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozić może kobiecie zatrzymanej przez jeleniogórskich policjantów, która podejrzana jest o serię oszustw. Jeleniogórzanka na różnych portalach aukcyjnych oferowała do sprzedaży meble ogrodowe, których nie posiadała. Pokrzywdzeni wpłacili na konto oszustki zaliczki lub całą kwotę za zamówiony towar, jednak nigdy nie został on dostarczony. Śledczy ustalili, że w ten sposób oszukała około 100 osób z całej Polski.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w wyniku prowadzonych działań, zatrzymali 24-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o oszukiwanie klientów na terenie całego kraju.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w latach 2022-2024 kobieta za pośrednictwem portali aukcyjnych oferowała do sprzedaży meble ogrodowe, których faktycznie nie posiadała. Pokrzywdzeni, skuszeni ofertą, wpłacali zaliczki lub pełne kwoty za zamówiony towar.

Pomimo otrzymania pieniędzy, sprzedająca nie realizowała zamówień, a zakupione produkty nigdy nie trafiały do kupujących.

W wyniku przestępczego procederu oszukanych zostało około 100 osób z różnych regionów Polski, w tym również mieszkańcy Jeleniej Góry. Łączna wartość strat wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.

24-letnia kobieta usłyszała już zarzuty w tej sprawie i za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione czyny.