Zaopiekowali się 3-latką, która sama chodziła po mieście Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja zgłaszających oraz sprawne działania kluczborskich policjantów zapobiegły potencjalnej tragedii. Na jednej z ulic miasta zauważono 3-letnią dziewczynkę, które bez opieki szła chodnikiem. Na czas poszukiwań rodziców, dzieckiem zaopiekowali się policjanci.

Wczoraj do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku wpłynęło zgłoszenie dotyczące małego dziecka, które samotnie spacerowało chodnikiem. Zgłaszający oświadczyli, że nie znają opiekuna dziewczynki ani nie kojarzą jej z okolicy. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i natychmiast zaopiekowali się dziewczynką. Dziecko zostało bezpiecznie przewiezione do jednostki Policji, gdzie mundurowi zapewnili mu opiekę. Dziewczynka nie była w stanie powiedzieć, jak się nazywa i gdzie mieszka. Pokazała tylko policjantom na paluszkach, że ma 3-latka.

Równocześnie mundurowi rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości dziecka, a także odnalezienie jego rodziców lub opiekunów. Po około dwóch godzinach do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że podczas naprawy ogrodzenia jego posesji niezauważenie oddaliła się jego trzyletnia córka, której nie był w stanie samodzielnie odnaleźć. W rozmowie z zaniepokojonym mężczyzna policjanci ustalili, że niedawno sprowadzili się do Kluczborka zza granicy i ani on, ani córka nie znają jeszcze topografii miasta. Naprawiając płot, nie miał świadomości, że dziewczynka opuściła posesję. Myślał, że córka po prostu poszła do domu. Kiedy zorientował się, że 3-latki nie ma na ogródku, ani w domu, natychmiast rozpoczął poszukiwania i przyszedł do komendy zgłosić zaginięcie i prosić o pomoc policjantów.

Dziewczynka, cała i zdrowa, została przekazana ojcu. W czasie pobytu w jednostce dziecko przebywało pod opieką funkcjonariuszy. Mimo stresującej sytuacji dziewczynka szybko się uspokoiła i skorzystała z kolorowanek oraz zabawek w pomieszczeniach komendy.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i stały nadzór nad małymi dziećmi, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.