Policjanci odzyskali auta o wartości blisko 500 tys. zł Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wykazali się wyjątkową skutecznością, błyskawicznie odnajdując i zabezpieczając samochody o wartości blisko 500 tys. zł. Zostały one przywłaszczone przez jednego z klientów firmy zajmującej się wynajmem i leasingiem pojazdów.

Sprawa miała swój początek kiedy to firma leasingowa podpisała umowę z nowym klientem. Zostały przeprowadzone wszystkie standardowe procedury weryfikacyjne takie jak kontrola dokumentów, analiza wiarygodności oraz płynności finansowej i nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa. Po pewnym czasie klient przestał jednak regulować raty leasingowe, a kontakt z nim całkowicie się urwał. Co więcej, zniknęły również pojazdy o wartości blisko 500 tys. zł . Właściciele firmy tracąc nadzieję na ich odzyskanie, zgłosili sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

W momencie, gdy sprawa została zgłoszona na Policję, operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją piaseczyńskiej jednostki natychmiast przystąpili do działania. Dzięki szczegółowej analizie zebranych informacji i intensywnym ustaleniom operacyjnym namierzyli i odzyskali samochody. Auta zostały dokładnie sprawdzone i zwrócone właścicielowi. Zgromadzone materiały trafiły do prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Piasecznie śledztwa.

Sprawca przywłaszczenia stanie przed wymiarem sprawiedliwości i będzie musiał odpowiedzieć za przestępstwo przywłaszczenia, za które prawo przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

