Błyskawiczna i skuteczna akcja policjantów. Sprawczyni ataku na kuriera zatrzymana w krótkim czasie Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja, zdecydowane działania i pełen profesjonalizm, tak można podsumować pracę chojnowskich policjantów, którzy zajęli się sprawą brutalnego ataku na kuriera. Dzięki ich zaangażowaniu sprawczyni została błyskawicznie ustalona i zatrzymana. Ponadto w miejscu jej zamieszkania mundurowi ujawnili blisko 70 porcji handlowych metamfetaminy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę 22 kwietnia 2026 roku, kiedy to kurier realizujący doręczenie przesyłki za pobraniem wszedł do klatki schodowej jednego z budynków, gdzie miał przekazać paczkę adresatowi. W pewnym momencie został niespodziewanie zaatakowany przez kobietę, która użyła wobec niego gazu pieprzowego. Napastniczka próbowała wyrwać mu paczkę o znacznej wartości, jednak dzięki zdecydowanej i obronnej postawie pokrzywdzonego nie zdołała osiągnąć zamierzonego celu.

Substancja spowodowała silne podrażnienie oczu i skóry, jednak mimo to mężczyzna zachował zimną krew. Wydostał się z budynku i schronił w swoim pojeździe, gdzie poprosił świadka o wezwanie służb ratunkowych.

Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy. Równocześnie o zdarzeniu zostali powiadomieni chojnowscy policjanci, którzy natychmiast przystąpili do intensywnych działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

Dzięki sprawnej analizie zebranych informacji oraz dynamicznym działaniom operacyjnym funkcjonariusze już po krótkim czasie ustalili tożsamość podejrzanej. Kobieta już kilka godzin po zdarzeniu została zatrzymana przez policjantów. Okazało się, że jest to 43-letnia mieszkanka Chojnowa. W trakcie przeszukania jej miejsca zamieszkania mundurowi ujawnili blisko 70 porcji handlowych metamfetaminy.

Zatrzymana została osadzona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dziś zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.