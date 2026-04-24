Policjant w czasie wolnym zatrzymał seryjnego włamywacza Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusz kryminalny z Nowego Dworu Gdańskiego będąc poza służbą rozpoznał i zatrzymał 38-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże z włamaniem na terenie Mierzei Wiślanej. Straty oszacowano na ponad 100 tys. zł, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Czujność i profesjonalizm policjanta, także poza godzinami służby, po raz kolejny przyczyniły się do zatrzymania osoby podejrzanej o przestępstwa. Do zdarzenia doszło 21 kwietnia br. na dworcu PKS w Elblągu. Nowodworski kryminalny rozpoznał mężczyznę, wobec którego prowadzone były czynności operacyjne w związku z licznymi włamaniami. Policjant natychmiast podjął interwencję i zatrzymał 38-latka.

Zatrzymany został przewieziony do jednostki Policji, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności procesowe. Jak ustalono, mężczyzna w lutym 2026 roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem. Bezpośrednio po wyjściu na wolność powrócił do przestępczego procederu.

38-latek dokonywał włamań do domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz pomieszczeń gospodarczych, skąd kradł m.in. biżuterię, sprzęt RTV i AGD oraz wyroby z bursztynu. Łączna wartość strat przekracza 100 tysięcy złotych.

W trakcie przeszukania miejsca pobytu mężczyzny policjanci zabezpieczyli część utraconego mienia oraz dokumentację potwierdzającą sprzedaż skradzionych przedmiotów w lombardach. Jak ustalono, sprawca zbywał większość łupów bezpośrednio po dokonaniu przestępstw.

Policjanci kryminalni przeprowadzili również eksperyment procesowy, podczas którego zatrzymany wskazywał miejsca włamań oraz sposób w jaki się ich dopuścił.

Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.