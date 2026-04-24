30. rocznica śmierci podkom. Piotra Molaka Data publikacji 24.04.2026 24 kwietnia br. w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" odbyła się uroczystość związana z 30. rocznicą śmierci podkom. Piotra Molaka „Krasnala". Tragicznej śmierci, która na zawsze zmieniła polską Policję.

Podkomisarz Piotr Molak służbę w Policji rozpoczął 15 kwietnia 1979 r. Od października 1982 r. pracował w Sekcji Pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji, a od 23 kwietnia 1996 r. na stanowisku specjalisty Sekcji Szkolenia, gdzie zajmował się m.in. edukacją funkcjonariuszy w zakresie pirotechniki. Zginął na służbie 24 kwietnia 1996 r. podczas interwencji pirotechnicznej na stacji benzynowej w Warszawie. Pozostawił żonę i dwie córki.

W uroczystej zbiórce upamiętniającej jego tragiczną śmierć udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba, Komendant Stołeczny Policji mł. insp . dr Krzysztof Ogroński, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie podinsp. Krzysztof Funkiendorf, córka poległego policjanta Aleksandra Wicik, kapelan Komendy Głównej Policji ks. Sławomir Grochalak SAC, byli Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z nadinsp. w st. sp. Dariuszem Ziębą na czele, byli i obecni policjanci oraz pracownicy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, oraz uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Podczas uroczystości oddano hołd poległemu pirotechnikowi składając wieńce i kwiaty, kapelan odmówił modlitwę w intencji zmarłego, odegrana została melodia „Śpij kolego” i wspominano osobę podkom. Piotra Molaka - jego postawę jako policjanta i kolegę. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster mówił o profesjonalizmie, ofiarności, wypełnieniu słów roty do końca, natomiast Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła o symbolu odwagi, poświęcenia i wierności służbie oraz konieczności dbania o siebie nawzajem. Obaj mówcy wielokrotnie podkreślili fakt, że fundamentem polskiej Policji są ludzie - właśnie tacy jak poległy podkom. Piotr Molak.

24 kwietnia 1996 r. podkom. Piotr Molak podjął się misji rozpoznania urządzenia wybuchowego podłożonego na stacji benzynowej przy ul. Ostrobramskiej i wykonania jego rentgenogramów. Podjął się tego zadania na ochotnika z troski o mniej doświadczonych policjantów. Zaledwie dzień wcześniej został szkoleniowcem i czuł się odpowiedzialny za kolegów, którzy mówili o nim nie tylko „wzorowy funkcjonariusz”, „wysoce wykwalifikowany pirotechnik”, ale również „świetny kompan”. Piotr Molak był perfekcjonistą i tego dnia postanowił dla pewności wykonać jeszcze jedno zdjęcie. Wówczas nastąpił wybuch, który wstrząsnął nie tylko warszawskim Gocławiem, ale i całą Polską.

W polskiej Policji wiele się zmieniło po tym tragicznym wydarzeniu: kupiono pierwsze roboty do zdalnego prześwietlania oraz transportowania urządzeń i materiałów wybuchowych, stworzono ścisłe procedury związane przede wszystkim z bezpieczeństwem, powołano Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a kilka lat później powstało Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych im. Piotra Molaka.

oprac.: Aldona Bandzul „Gazeta Policyjna”, zdj. Jacek Herok „Gazeta Policyjna”