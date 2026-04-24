Nietrzeźwy przyniósł zapalnik artyleryjski na komendę Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Podczas spaceru 47-latek znalazł niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Niewybuch oczyścił z rdzy w domu. Gdy zorientował się, o niebezpieczeństwie przyniósł pocisk do białostockiej komendy. Znalezisko zabezpieczyli pirotechnicy.

W godzinach porannych podczas spaceru 47-latek zauważył metalowy zardzewiały przedmiot na brzegu stawu. Nie był świadomy, że przedmiot, który zabrał do domu był niebezpieczny. Podczas czyszczenia mężczyzna zorientował się, że znalezisko wyglądem przypomina pocisk. Potwierdził to sprawdzając informacje w internecie. Późnym popołudniem mężczyzna przyniósł znalezisko do białostockiej komendy, jak sparwadzili policjanci mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Pocisk okazał się zapalnikiem artyleryjskim pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników.

Jak zachować się w sytuacji, gdy odnajdziemy pocisk?:

Nigdy samodzielnie nie próbuj przenosić tego typu znaleziska.

Pod żadnym pozorem nie zmieniaj jego położenia, nie dotykaj ani rozbrajaj go.

Takie miejsce zabezpiecz przed dostępem osób postronnych, a zwłaszcza dzieci.

W sytuacji, kiedy ujawnisz podejrzany przedmiot, jak najszybciej powiadom o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer 112.