Policjant w czasie wolnym od służby ujął kierowcę łamiącego sądowe zakazy. Jego kolega okazał się być poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Mszczonowie zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który kierował Skodą, pomimo dwóch aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakazy te zostały wcześniej orzeczone przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie oraz zamiejscowy wydział karny w Węgorzewie. Mężczyznę ujął policjant po służbie. Natomiast 30-letni kolega kierowcy, który przyjechał po jego auto, okazał się być poszukiwany przez służby innego państwa.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 20.04,br., dzięki czujności sierż. szt. Łukasza Drdzenia, który w czasie wolnym od służby rozpoznał znanego mu z wcześniejszych interwencji mężczyznę. Policjant zauważył, że 39-latek kierował samochodem pomimo obowiązujących go zakazów sądowych. Funkcjonariusz podjął interwencję, okazał legitymację, przedstawił się i poinformował o zatrzymaniu. W tym momencie mężczyzna podjął próbę ucieczki. Wsiadł do pojazdu i próbował ruszyć, jednocześnie usiłując zamknąć drzwi samochodu. Widząc to policjant włożył nogę pomiędzy drzwi, a słupek boczny uniemożliwiając ich zamknięcie. Pomimo podjętej interwencji mężczyzna ruszył pojazdem przemieszczając się wraz z policjantem. Funkcjonariusz dostał się do środka samochodu, wyciągnął kluczyki i zatrzymał samochód. Mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, po obezwładnieniu został przekazy patrolowi Policji, który dojechał na miejsce zdarzenia.

Policjanci przeszukali pojazd. Ujawnili w nim woreczek foliowy z amfetaminą. Ponadto w aucie znaleziono pudełko z suszem roślinnym, który również został zabezpieczony do dalszych badań.

Podczas kontroli pojazdu okazało się, że pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu, a kierujący został ukarany mandatem karnym. 39-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego za niestosowanie się do wyroków sądowych został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

W trakcie zatrzymania, po samochód mężczyzny przyjechał jego 30-letni znajomy, który po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych, okazał się być poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, za pośrednictwem biura SIRENE w celu ustalenia jego miejsca pobytu. 39-latek odpowie teraz przed sądem za niestosowanie się do orzeczonych zakazów sądowych oraz posiadanie narkotyków.