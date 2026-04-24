Wykorzystywanie seksualne dzieci: 12 dzieci zidentyfikowanych podczas działań grupy zadaniowej Europolu ds. identyfikacji ofiar Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj W dniach od 13 do 24 kwietnia 2026 r. 34 specjalistów Europolu i Interpolu ds. identyfikacji ofiar oraz ekspertów z 31 krajów na całym świecie, zgromadziło się w siedzibie Europolu w Hadze w celu identyfikacji ofiar i sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci. W wyniku działań grupy zadaniowej wstępnie zidentyfikowano 12 dzieci.

W trakcie akcji eksperci przeanalizowali ponad 317 zbiorów danych dotyczących ofiar wykorzystywania seksualnego dzieci, obejmujących zarówno płeć, jak i wiek od małych dzieci do nastolatków oraz różne pochodzenie i pochodzenie narodowe.

Ponad 118 milionów plików przeanalizowanych

Europol jest gospodarzem Victim Identification Taskforces (VIDTF) dwa razy w roku. Kilka miesięcy przed ich wystąpieniem eksperci Europolu przeanalizowali dane z systemu analizy obrazu i wideo Europolu w celu zidentyfikowania i priorytetowego traktowania konkretnych zbiorów danych w celu identyfikacji ofiar.

Od czasu wdrożenia IVAS w 2016 r. Europol przetworzył ponad 118 milionów unikalnych plików zawierających obrazy i filmy dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, wniesione przez różne organy ścigania.

Podczas operacji zorganizowanych w latach 2014-2026 eksperci przeanalizowali 8 585 zbiorów danych, generując 3 484 leadów (pakietów wywiadowczych). Dalsze dochodzenia prowadzone przez właściwe organy krajowe doprowadziły do identyfikacji i zabezpieczenia 1190 ofiar oraz zatrzymania 330 sprawców. W działaniach grupy udział biorą policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Uwaga dla mediów

Europol zachęca do używania w zgłoszeniu terminu „materiały dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci (seksualnego”, a nie „pornografia dziecięca”).

Użycie terminu „pornografia dziecięca” pomaga osobom molestującym seksualnie dzieci, ponieważ wskazuje na legitymację i przestrzeganie ze strony ofiary, a zatem legalność ze strony oprawcy seksualnego. Używając wyrażenia „pornografia dziecięca”, przywołuje obrazy dzieci pozujących w „prowokacyjnych” pozycjach, a nie doznających przerażających nadużyć. Każde zdjęcie lub wideo rejestruje rzeczywistą sytuację, w której dziecko zostało wykorzystane. To nie pornografia.

Poniżej komunikat Europolu:

Child sexual exploitation: 12 children identified during Europol’s Victim Identification Taskforce

Europejska platforma multidyscyplinarna przeciwko zagrożeniom karnym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami stwarzanymi przez zorganizowaną i poważną przestępczość międzynarodową, która dotyka UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między organami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w czteroletnich cyklach koncentrujących się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.