Polska Policja gospodarzem spotkania ROADPOL w Warszawie Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj W dniach 21–23 kwietnia 2026 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej i Rady ROADPOL – Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. W wydarzeniu uczestniczyło 46 przedstawicieli pionu ruchu drogowego z 24 państw Europy.

Stronę polską reprezentował Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Leszek Jankowski wraz z funkcjonariuszami Biura Ruchu Drogowego KGP .

Głównym celem spotkania było omówienie bieżących działań oraz wyznaczenie kierunków współpracy na najbliższy okres w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyskusje koncentrowały się na wspólnych inicjatywach ograniczających liczbę ofiar wypadków drogowych, a także na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w kontroli ruchu drogowego i egzekwowaniu przepisów prawa.

Uczestnicy wymieniali doświadczenia związane z ostatnimi zmianami legislacyjnymi oraz praktykami stosowanymi w poszczególnych krajach. Szczególny nacisk położono na działania skoordynowane na poziomie międzynarodowym, w tym działania kontrolno-prewencyjne realizowane równolegle w wielu państwach.

W trakcie pobytu w Polsce delegacja wzięła udział także w IV Międzynarodowych Targach POLSECURE w Kielcach, gdzie zaprezentowano nowoczesne rozwiązania techniczne, informatyczne i teleinformatyczne wykorzystywane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Była to również okazja do spotkań roboczych z Dyrektorem Biura Ruchu Drogowego KGP insp. dr. Krzysztofem Dymurą oraz Komendantem Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu insp. Maciejem Marciniakiem.

ROADPOL jest Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego zrzeszającą służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym. Celem jej działalności jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wymianę doświadczeń, wypracowywanie wspólnych standardów oraz koordynację działań prowadzonych na terenie Europy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Niderlandy, Macedonia Północna, Portugalia, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Polska.