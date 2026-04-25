Zakończenie 3. edycji seminarium „Zwierzęta w służbie człowiekowi” Data publikacji 25.04.2026 Powrót Drukuj W dniu 24 kwietnia br. zakończyła się 3. edycja seminarium „Zwierzęta w służbie człowiekowi” w Stadninie Koni Janów Podlaski. Po czterech dniach treningów i wykładów na finał policjanci jeźdźcy ze wszystkich garnizonów i przewodnicy psów służbowych z Oddziału Prewencji Policji KWP w Lublinie przygotowali pokazy pracy koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym.

Podsumowanie seminarium było dobrym momentem na prezentację służb mundurowych wśród młodzieży. Obok pokazu zwierząt służbowych policjanci z Białej Podlaskiej i Janowa Podlaskiego zorganizowali również prezentację sprzętu wykorzystywanego przez Policję, w tym pojazdów służbowych, a także stanowisko profilaktyczne, gdzie każdy mógł zapytać o nurtujace go sprawy związane ze służbą. Młodzi ludzie w tym roku przybyli bardzo licznie, a była to grupa ok. 270 osób, mogli poznać kulisy pracy Policji, porozmawiać z funkcjonariuszami i dowiedzieć się bezpośrednio od policjantów o wymaganiach, które trzeba spełnić przy przyjęciu do służby. Dodatkowo, w tegorocznej edycji seminarium, przewodnicy psów służbowych przygotowali dla młodzieży ciekawą prelekcję przybliżającą służbę z psami.

W podsumowaniu seminarium uczestniczyli znamienici goście: insp. Robert Kumor - Dyrektor Biura Prewencji KGP, mł. insp. Jacek Deptuś - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Roman Leszcz - Dowódca Oddziału Prewencji Policji KWP w Lublinie, nadkom. Dorota Gil - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie, insp. Andrzej Antoniewski - Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, asp. szt. Marek Maryniuk - Komendant Komisariatu w Janowie Podlaskim wraz Zastępcą asp. Eweliną Nestorowicz oraz Weronika Sosnowska - Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski.

Podczas prezentacji przed przybyłymi gośćmi z doskonalenia sprawności użytkowej koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym, czyli formowania szyków policyjnych, kom. Piotr Mrozowski z Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie komentował i przybliżał obserwowane wydarzenia, wplatając w nie, nieznane szerszemu gronu, wątki historyczne z zakresu kynologii i hipologii policyjnej. Sam pokaz był atrakcją, natomiast funkcjonariusze biorący w seminarium docenili możliwość doskonalenia umiejętności współpracy zwierząt służbowych we wspólnym działaniu. Pozwala to na lepsze socjalizowanie się ze sobą zwierząt i procentuje później podczas realizacji różnych zadań służbowych.

Wśród prowadzących zajęcia praktyczne, treningi oraz wykłady byli wysokiej klasy specjaliści i eksperci: Klaudia Mańkowska – zoofizjoterapeuta, Zbigniew Siedlarczyk – fizjoterapeuta koni, lek. wet. Waldemar Kalinowski, Mieczysław Zagor – trener jeździectwa.Ze środowiska policyjnego obecni byli: nadkom. Paweł Kreczmański i kom. Piotr Mrozowski z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie zs. w Sułkowicach. Prelegentami byli również funkcjonariusze z Biura Prewencji KGP, Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Tegoroczne seminarium było bogate w wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji i zoofizjoterapii, zarówno koni służbowych, jak i psów służbowych. Funkcjonariusze ćwiczyli m.in. techniki manualne w opracowaniu powięzi powierzchownej w celu poprawy funkcji ruchowych i dobrostanu koni. Policjanci – jeźdźcy uczyli się oceny manualnej grzbietu konia i ćwiczeń fizjoterapeutycznych, które można wykonywać codziennie podczas pielęgnacji konia jako element treningu. Poznali techniki i chwyty rozluźniające i aktywizujące mięśnie i powięzi. Uczestniczyli również w zajęciach z lekarzem weterynarii, który w tym roku skupił się na zaburzeniach układu pokarmowego koni. Nie brakowało również tematów stricte policyjnych, dotyczących detekcji zapachów, czy zasad użycia psów służbowych kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu oraz centralnego doboru psów służbowych, czy obowiązków prawnych osób utrzymujących zwierzęta służbowe. Podczas szkolenia odbywały się ćwiczenia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych - trening jeździecki i ujeżdżeniowy oraz zajęcia z doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych.

Bez zwierząt służbowych nie wyobrażamy sobie już codziennej służby. Psy policyjne tropią i patrolują, wyszukują zapachy narkotyków, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, czy zwłok ludzkich. Współpracują z nami w patrolu, w działaniach kontrterrorystycznych i identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Konie, idealnie sprawdzają się w służbie patrolowej i w działaniach związanych z zapewnieniem i przywracaniem porządku podczas imprez masowych i zgromadzeń. Zgranie i wyszkolenie stają się więc kluczowe w dobrej i wspólnej współpracy ludzi i zwierząt. Dzięki stałemu monitorowaniu ich prawidłowego funkcjonowania, m.in. podczas wymiany doświadczeń i zadań w trakcie kilkudniowego seminarium często wyłaniają się skuteczne rozwiązania dla jak najlepszej wspólnej służby ze zwierzętami.

Seminarium zorganizowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Zdj. Izabela Pajdała, „Gazeta Policyjna”, KMP w Białej Podlaskiej