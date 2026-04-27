Tymczasowy areszt za papierosy bez akcyzy Data publikacji 27.04.2026 Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego. Policjanci na jego posesji znaleźli pochodzące z przemytu papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wprowadzenie na rynek papierosów z przemytu naraziłoby Skarb Państwa na stratę ponad 145 tysięcy złotych.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Narewce wpadli na trop jednej z osób zamieszanych w obrót papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Kryminalni weszli na posesję w powiecie wysokomazowieckim, gdzie mieszkał mężczyzna. Tam odnaleźli i zabezpieczyli białoruskie papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kontrabandę 48-latek przechowywał pochowaną w stodole i samochodzie zaparkowanym na posesji. Funkcjonariusze znaleźli też papierosy pochowane w pomieszczeniach gospodarczych oraz ukryte w oborze pod słomą. Część nielegalnych wyrobów była pochowana na terenie całej posesji w różnych zakamarkach i zakopana w ziemi. To łącznie 4 185 paczek papierosów różnych marek, przemyconych z terytorium Białorusi.

Funkcjonariusze zabezpieczyli też blisko 35 tysięcy złotych. 48-letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane ze wspieraniem agresji na Ukrainę oraz zarzut nabywania, przechowywania, przewożenia lub przesyłania wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.