9 osób zatrzymanych za handel ludźmi Data publikacji 27.04.2026 Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w procederze handlu ludźmi. 8 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

We wrześniu ubiegłego roku z Fundacją La Strada skontaktowało się 2 Kolumbijczyków, którzy byli wykorzystywani w procederze handlu ludźmi. Ponieważ proceder miał się odbywać na terenie Wielkopolski, sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu. Policjanci podczas kilkumiesięcznej pracy ustalili osoby, które były zamieszane w ten proceder oraz mechanizm ich działania.

21 kwietnia br. funkcjonariusze zatrzymali 9 osób na terenie Wielkopolski. 8 osób na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk i Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z art. 189a kodeksu karnego dotyczącego handlu ludźmi. Wszystkim grozi do 20 lat pozbawienia wolności

Mechanizm działania sprawców polegał na werbowaniu do pracy z Kolumbii osób w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w Internecie bądź przez kontakt z Kolumbijczykami przebywającymi w Polsce. Po kontakcie z tzw. koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tzw. agencja pracy oferowała pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia.

Po przylocie do Polski pracownicy trafiali do tzw. domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali po kilkanaście godzin dziennie, głównie w branży spożywczej i przetwórstwie, bez wymaganych badań, szkoleń BHP . Za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego i realiów panujących w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów.

Policjanci podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tys. zł i 50 tys. dolarów oraz telefony, komputery, dokumentację i podrobione pieczątki lekarskie. Na chwilę obecną zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.

( KWP w Poznaniu / mw)