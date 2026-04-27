Polski policjant wyróżniony w Europolu Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj W siedzibie Europolu w Hadze dokonano podsumowania osiągnięć platformy EMPACT oraz uhonorowania jej liderów. Wśród wyróżnionych jest podinspektor Michał Aleksandrowicz, Przewodniczący europejskiej platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS i jednocześnie Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP. Funkcjonariusz został doceniony za wieloletnią koordynację europejskich działań antynarkotykowych.

W siedzibie Europolu w Hadze odbyło się spotkanie Krajowych Koordynatorów EMPACT (NEC), stanowiące jedno z najważniejszych wydarzeń w zakresie koordynacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. W spotkaniu uczestniczyła również insp. Marta Łukasiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Krajowy Koordynator EMPACT w Polsce, co podkreśla silną pozycję naszego kraju w strukturach europejskiej współpracy policyjnej.

Podczas spotkania podinspektor Michał Aleksandrowicz pełniący funkcję Przewodniczącego platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, został uhonorowany medalem pamiątkowym oraz specjalnym wyróżnieniem, które odebrał z rąk przedstawicieli obecnej Prezydencji Cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej. Wyróżnienie to stanowi wyraz uznania dla jego wieloletniego zaangażowania, skutecznego przywództwa oraz realnego wkładu w koordynację europejskich działań wymierzonych w najpoważniejsze struktury przestępczości narkotykowej.

Funkcję tę sprawuje nieprzerwanie od 2017 roku, co czyni go najdłużej pełniącym tę funkcję spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To wyjątkowe osiągnięcie potwierdza jego doświadczenie, ciągłość przywództwa oraz zaufanie, jakim darzą go partnerzy międzynarodowi. Jednocześnie w 2025 roku został ponownie wybrany przez unijny Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko Przewodniczącego, na kolejną kadencję obejmującą lata 2026–2029. Na co dzień podinspektor Michał Aleksandrowicz pełni funkcję Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, odpowiadając za koordynację antynarkotykowych działań CBŚP.

„To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy całego zespołu oraz wszystkich partnerów zaangażowanych w działania EMPACT. Skuteczna walka z przestępczością narkotykową nie jest możliwa bez realnej współpracy międzynarodowej – a EMPACT pokazuje, że Europa potrafi działać wspólnie, szybko i skutecznie wobec najbardziej złożonych zagrożeń.” – podkreślił podinsp. Michał Aleksandrowicz.

Wymierne efekty działań operacyjnych

Działania realizowane przez służby wielu państw UE, w ramach platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, w latach 2022–2025, której przewodniczy polski policjant, przyniosły znaczące rezultaty w skali całej Unii Europejskiej:

zabezpieczono 82,3 tony narkotyków,

przejęto 14,7 tony kontrolowanych prekursorów,

zabezpieczono 6,3 miliona tabletek z pseudoefedryną,

przejęto 716 tysięcy tabletek ecstasy,

zatrzymano 267 osób,

zlikwidowano 11 wielkoskalowych laboratoriów narkotyków syntetycznych,

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi rekordowe 5,56 miliarda złotych, co obrazuje skalę działań oraz ich realny wpływ na bezpieczeństwo w Europie. Efekty te wpisują się bezpośrednio w cele Operacyjnego Planu Działań EMPACT, ukierunkowanego na identyfikację i rozbijanie zorganizowanych struktur przestępczych zajmujących się produkcją i dystrybucją narkotyków syntetycznych.

Osiągnięcia pozaoperacyjne – strategiczne wzmocnienie systemu

Równolegle do działań operacyjnych zrealizowano szereg inicjatyw o charakterze strategicznym i systemowym, które znacząco zwiększyły efektywność współpracy międzynarodowej oraz zdolność państw członkowskich do reagowania na dynamicznie zmieniające się zagrożenia:

rozwój Europejskiej Bazy Incydentów Narkotykowych (EDDI), integrującej dane operacyjne w skali UE,

wzmocnienie roli EMPACT w ramach Globalnej Koalicji przeciwko zagrożeniom narkotyków syntetycznych,

rozszerzenie współpracy z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Azji Centralnej, Afryki Północnej oraz tzw. Partnerstwa Wschodniego,

przeszkolenie ponad 4800 funkcjonariuszy w ramach działań CEPOL,

rozwój narzędzi wymiany informacji,

realizacja działań prewencyjnych zwiększających świadomość zagrożeń związanych z syntetycznym katynonami.

Polska jako lider europejskiej walki z narkotykami syntetycznymi

Wyróżnienie dla polskiego funkcjonariusza stanowi potwierdzenie wiodącej roli Polski w zwalczaniu przestępczości narkotykowej w Europie. Wieloletnia ciągłość przywództwa, doświadczenie oraz konkretne efekty operacyjne i strategiczne pokazują, że Polska jest jednym z kluczowych państw kształtujących bezpieczeństwo Unii Europejskiej.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.

(CBŚP)