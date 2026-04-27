Medale dla wałbrzyskiego policjanta podczas XVII Mistrzostw Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Z dwoma złotymi medalami indywidualnie i jednym brązowym, a także ze zwycięstwem drużynowo, z XVII Mistrzostw Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu wrócił st. asp. Łukasz Wółkiewicz. Policjant Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który startuje w rywalizacji wyciskania sztangi leżąc na ławce poziomej, cały czas znajduje się w znakomitej formie, co od wielu lat pozwala mu wygrywać i reprezentować polską Policję.

Zawody rozegrane zostały w Szkole Podstawowej imienia Polski Niepodległej w Zalesiu. Do rywalizacji w różnych konkurencjach i kategoriach wagowych stanęło łącznie aż 260 uczestników.

Wałbrzyski funkcjonariusz wystartował w kategorii 75 kg, w wyciskaniu sztangi leżąc na ławce poziomej i zdobył Mistrzostwo Polski Federacji GPC. W pierwszej próbie nasz policjant podniósł 160 kg , a w drugiej 165 kg. Nieudane podejście zaliczył dopiero przy 170 kg, ale nie przeszkodziło mu to by stanąć na najwyższym stopniu podium.

Drugi ze złotych krążków, który przy okazji zgarnął wałbrzyski mundurowy, dotyczy Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kategorii do 75 kg. W Mistrzostwach Polski w kategorii absolutnej st. asp. Łukasz Wółkiewicz wywalczył natomiast trzecią pozycję, a z Reprezentacją Polskiej Policji zdobył dodatkowo Drużynowe Mistrzostwo Polski.

St. asp. Łukasz Wółkiewicz ten rodzaj sportu siłowego trenuje już od blisko 25 lat i od wielu lat należy do Klubu Sportowego Team Wrocław. Praktycznie z każdych zawodów, w których startuje, przywozi medale, a sobotnie wygrane były kolejnymi w jego dorobku.

Wałbrzyskiemu policjantowi gratulujemy kolejnego sportowego sukcesu i życzymy powodzenia przy następnych starciach w wyciskaniu sztangi leżąc.